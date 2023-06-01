Danny Masterson iki kadına tecavüzden suçlu bulundu

“That ‘70s Show" dizisiyle tanınan oyuncu Danny Masterson, 2001 ve 2003 yılları arasında üç kadına tecavüzle suçlandı ve iki kişiye tecavüzden suçlu bulundu.
Mahkemede jüri, 47 yaşındaki Masterson'ı suçlayan iki kişiyi haklı bulurken, aktörün uzun süredir kız arkadaşı olan kadın tarafından yapılan benzer iddialar hakkında bir karara varamadı.
Yargılamalar boyunca serbest kaldıktan sonra mahkemeden kelepçeli olarak çıkarılan oyuncu, 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
İkinci duruşmada, Masterson'ın üyesi olduğu Scientology Kilisesi öne çıktı. Ünlü aktörü suçlayan üç kadın da Scientology Kilisesi’nin eski üyeleri. Bir yargıç, iddia makamının, Masterson'ın üç kadına da tecavüz etmeden önce doğrudan ilaç verdiğini söylemesine izin verdi. Daha önceki duruşmada, uyuşturucu testine giren kadınların kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve tükettikleri alkolle açıklanamayan bir dereceye kadar bilinç kaybı yaşadıkları ima edilebiliyordu.
Aktör, herhangi bir uyuşturucu madde kullanmakla suçlanmadı ve iddiayı destekleyecek bir toksikolojik kanıt bulunmadı.
Suçlamalar, Masterson’ın şöhretinin zirvesinde olduğu, 1998’den 2006’ya kadar Ashton Kutcher, Mila Kunis ve Topher Grace’in de yer aldığı “That ’70s Show”unda Steven Hyde karakterini oynadığı bir döneme dayanıyor.
Scientology Kilisesi’ndeki nüfuzunu kullandığı iddia edilen ünlü oyuncu, ilk kez 2017’de #MeToo hareketi zirvedeyken tecavüzle suçlanmıştı.
Masterson mahkemede ifade vermedi ve avukatları tanık çağırmadı. Savunma, eylemlerin rızaya dayalı olduğunu savundu ve olaylar sırasındaki değişiklikleri ve tutarsızlıkları vurgulayarak Masterson’ın suçlamalarını düşürmeye çalıştı.