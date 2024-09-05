Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti
ABD'de kendisini varlıklı bir Alman ailenin tek varisiymiş gibi tanıtarak dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırılan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin'in sosyal medya yasağı sona erdi. Hayatı diziye konu olan Sorokin, Amerika'da düzenlenen ünlü dans yarışmasına katılacak ama ayağında elektronik kelepçe ile...
Kendine Alman milyoner süsü vererek New York sosyetesini kandırıp dolandırmasıyla diziye konu olan Anna Sorokin, artık bambaşka biri! Anna Sorokin ya da nam-ı diğer "Anna Delvey" iki yıllık sosyal medya yasağının 7 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Instagram'a geri döndü.
"Sahte varis" adıyla anılan ve 2019 yılında hüküm giyen Sorokin'in şimdiden 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2021'de hapisten çıkan Sorokin her ne kadar sosyal medyaya erişim sağlasa da ev hapsi devam ediyor.