Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti

ABD'de kendisini varlıklı bir Alman ailenin tek varisiymiş gibi tanıtarak dolandırıcılıktan hapis cezasına çarptırılan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin'in sosyal medya yasağı sona erdi. Hayatı diziye konu olan Sorokin, Amerika'da düzenlenen ünlü dans yarışmasına katılacak ama ayağında elektronik kelepçe ile...

Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti - 1

Kendine Alman milyoner süsü vererek New York sosyetesini kandırıp dolandırmasıyla diziye konu olan Anna Sorokin, artık bambaşka biri! Anna Sorokin ya da nam-ı diğer "Anna Delvey" iki yıllık sosyal medya yasağının 7 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Instagram'a geri döndü.

"Sahte varis" adıyla anılan ve 2019 yılında hüküm giyen Sorokin'in şimdiden 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2021'de hapisten çıkan Sorokin her ne kadar sosyal medyaya erişim sağlasa da ev hapsi devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti - 2

YARIŞMAYA KATILACAK

Yaşam öyküsüyle Netflix dizisi "Inventing Anna"ya ilham veren dolandırıcı Anna Sorokin, dans yarışması Dancing With The Stars'da yarışmacı olacak.

Sorokin, yarışmada profesyonel dansçı Ezra Sosa ile dans edecek ve yarışırken ayağında elektronik kelepçe olacak. AP'nin bildirdiğine göre, 2022'de ev hapsine başladığından beri Sorokin, ayak bileğine elektronik kelepçe takıyor.

Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti - 3

NASIL KATILACAK?

33 yaşındaki Sorokin, yarışmak için nasıl izin aldığını ve şovda yer almasıyla ilgili şikayetlere nasıl yanıt verdiğini açıkladı.

Yıldız, People dergisine "New York'ta yaşadığım için eyalet dışına seyahat etmek için ICE'den (Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) izin istemek zorunda kaldım. Her şeyin onaylanması yaklaşık 10 gün sürdü" dedi.

Sorokin'in sözcüsü Juda Engelmayer, AP'ye yaptığı açıklamada, daha önceki ev hapsi koşullarında evinden 110 km mesafeye ve New York Şehri içindeki herhangi bir yere seyahat edebildiğini ancak bu kurallardaki değişiklikler hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti - 4

Yarışmaya katılması nedeniyle eleştirilen Sorokin, "Bu o kadar da ciddi bir şey değil. Birisi bir dans şovunda yer almamdan bu kadar rahatsızsa, onlara ne söyleyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti - 5

ANILARINI BİR ARAYA GETİRİYOR

Hayatında bir erkek olduğunu ve hiç estetik operasyon geçirmediğini belirten Sorokin, bir anı kitabı çıkarmayı planlıyor. 33 yaşındaki Sorokin'in hikayesi Netflix'in hit dizisi "Inventing Anna"ya konu olmuştu.

Sorokin "Hatalar yaptım ama büyüdüm ve artık farklı bir zihniyetteyim. Hayatımın geri kalanına devam etmek istiyorum. Umarım insanlar değiştiğimi ve aynı kişi olmadığımı görür ve bana devam etme fırsatı verirler" diyor.

ABD'deki uzun vadeli geleceğiyle ilgili karar henüz kesinleşmemişken Sorokin, hala ayak bileğine elektronik kelepçe takmak zorunda.

Her ne kadar "sahte varis" olarak nam salmış olsa da Sorokin, tekrar ilgi odağı olmaktan mutlu görünüyor. 60 milyon dolarlık bir servete sahip olduğuyla övünen Sorokin aslında taşıyan bir kamyon şoförünün kızıydı.

Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti - 6

NE OLMUŞTU?

25 Nisan 2019'da Sorokin, dolandırıcılıkla bağlantılı sekiz suçtan suçlu bulundu. Sorokin hapse girdi ancak 2021'in başlarında serbest bırakıldı. Ancak Sorokin, o yılın mart ayında vize süresini aştığı için gözaltına alındı.

5 Ekim 2022'de Sorokin, New York, Orange County'deki bir ICE tesisinden serbest bırakıldı ancak daha sonra 10 bin dolar kefalet ödemek zorunda kaldı, sosyal medya erişimini kaybetmek zorunda kaldı ve ev hapsine mahkum edildi.

Dans yarışmasında elektronik kelepçe takacak! "Sahte varis" Anna Sorokin tepki çekti - 7

Sorokin, şu anda Upstate New York'ta ev hapsinde ve ünlü moda tanıtımcısı Kelly Cutrone ile yaşıyor. Sorokin ilk olarak bir Alman varisi gibi davranıp ünlüleri bankaları ve otelleri dolandırdığı için tutuklandı.

2017'de tutuklandığında 275 bin dolar çaldığı tahmin ediliyordu ve Sorokin "sahte varis" olarak anılmaya başladı.

Sorokin, sosyal medya erişimini geri kazandığından beri daha aktif olmayı ve neler yaptığını paylaşmayı planlıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER