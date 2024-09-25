Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, o dönem yaşadıkları hakkında konuştu.

Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü - 1

YILLAR SONRA YÖNETMEN OLDU

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmıştı.

Kötü günleri geride bırakan oyuncu, "Modi, Three Days on the Wing of Madness" adlı filmin yönetmenliğini üstlendi.

Yaklaşık 27 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturan yıldız, San Sebastian Film Festivali'ne katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü - 2

"HAYATIM PEMBE DİZİYE DÖNDÜ"

Depp, eski eşi Amber Heard ile yaşadığı hukuki mücadeleye gönderme yaparak "Sanırım hepimiz nihayetinde birçok şey yaşadık... Belki sizinkisi bir pembe diziye dönüşmedi, hatta televizyonda yayınlanmadı, ama hepimiz deneyimliyoruz ve bir şeyler yaşıyoruz" dedi.

Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü - 3

YENİ FİLMİ HAKKINDA

İtalyan Riccardo Scamarcio'nun başrolünü oynadığı "Modi" filmi, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin hayatını konu alıyor.

Film, Modigliani'nin I. Dünya Savaşı esnasında Paris sokaklarında ve barlarında yaşadığı kaos dolu 48 saati anlatacak.

Filmde Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri ve Sally Phillips gibi isimler yer alacak.

Filmin en büyük sürprizi ise usta oyuncu Al Pacino. "Baba" filminin usta oyuncusu, filmde Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat'a hayat verecek.

Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü - 4

27 YIL SONRA BİR İLK

Depp, 1997 tarihli The Brave filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak. "Modi" aynı zamanda oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer alacağı en büyük çaplı proje olacak.

Depp, "Al Pacino bu filmi çekmemi istedi, Pacino'yu nasıl reddedebilirim?" dedi.

Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü - 5

YENİ AŞKI

Öte yandan,  Daily Mail'in haberine göre, 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, Rus model Yulia Vlasova ile aşk yaşıyor. Depp'in 28 yaşındaki sevgilisi hem modellik yapıyor hem de güzellik uzmanı.

Depp'e yakın kişiler ilişkinin henüz çok ciddi olmadığını ve ikilinin son iki yıldır birbirlerini "ara sıra" gördüklerini doğruladı. Kaynaklara göre Vlasova, bir güzellik salonunun sahibi. Modellik de yapan Vlasova, ünlü oyuncuyla ilk kez Prag'da düzenlenen 55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde tanıştı.

Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü - 6

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heardün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. 

Mahkemeye sunduğu itirazlardan ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya giden Heard, eski eşine 1 milyon dolar ödeme yapmıştı.

Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü - 7

Oyuncu, Amber Heard'a açtığı dava ve mahkeme sürecinde hakkında çıkan söylentiler nedeniyle Fantastik Canavarlar filminden çıkarılmıştı.

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