Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü
Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, o dönem yaşadıkları hakkında konuştu.
YILLAR SONRA YÖNETMEN OLDU
Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmıştı.
Kötü günleri geride bırakan oyuncu, "Modi, Three Days on the Wing of Madness" adlı filmin yönetmenliğini üstlendi.
Yaklaşık 27 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturan yıldız, San Sebastian Film Festivali'ne katıldı.