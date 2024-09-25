Davanın izlerini hala silemedi! Johnny Depp: Hayatım pembe diziye döndü

YENİ AŞKI

Öte yandan, Daily Mail'in haberine göre, 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, Rus model Yulia Vlasova ile aşk yaşıyor. Depp'in 28 yaşındaki sevgilisi hem modellik yapıyor hem de güzellik uzmanı.

Depp'e yakın kişiler ilişkinin henüz çok ciddi olmadığını ve ikilinin son iki yıldır birbirlerini "ara sıra" gördüklerini doğruladı. Kaynaklara göre Vlasova, bir güzellik salonunun sahibi. Modellik de yapan Vlasova, ünlü oyuncuyla ilk kez Prag'da düzenlenen 55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde tanıştı.