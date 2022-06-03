Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 10:39 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 11:14

Yaklaşık 6 hafta süren Amber Heard ve Johnny Depp karalama davasının kazananı Depp oldu. Jürinin kararıyla haklı çıkan ve eski eşi Heard’ten 15 milyon dolar tazminat kazanan Depp, mahkemeden bir gün sonra hayvan barınağını ziyaret etti ve sonrasında binlerce hayranına konser verdi. Davayı kaybeden Heard'ün avukatı ise oyuncunun 15 milyon dolarlık tazminatı ödemesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 1

Amerikalı oyuncu , eski eşi ’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazandı. Altı haftalık süreç boyunca ifade veren ve birbirleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunan çiftin dava süreci Depp’in 15 milyon dolar tazminat kazanmasıyla sona erdi. Mahkemeden zaferle ayrılan Depp, davanın kapanmasından bir gün sonra binlerce hayranına konser verdi.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 2

ZAFERİNİ HAYRANLARIYLA KUTLADI

İngiltere, Gateshead’te gitarist arkadaşı Jeff Beck ile sahneye çıkan Depp, dava sonrası ilk defa görüntülendi. Sage Arena’da binlerce hayranına konser veren 58 yaşındaki oyuncu, bir nevi zaferini kutlamış oldu.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 3

ARKADAŞI DAVA İLE İLGİLİ YORUM YAPTI

Depp, sahnede mahkeme ile ilgili bir yorumda bulunmazken gitarist arkadaşı Beck, “Ne sonuç ama” ifadelerini kullandı.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 4

MÜZİĞE YÖNELİYOR

İngiliz şarkıcı “Bu adamla beş yıl önce tanıştım ve o zamandan beri gülmeyi bırakmadık. Bir albüm de yaptık. Nasıl oldu bilmiyorum ama temmuz’da piyasaya çıkacak” diyerek Deppin kariyerindeki bir sonraki hamlesini duyurmuş oldu.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 5

KONSERLERE DEVAM EDECEK

Konsere katılan hayranlarının yorumlarına göre, oyuncu oldukça mutlu ve eğleniyormuş gibi görünüyordu. Bazı seyirciler ise oyuncunun “sarhoş bir bar şarkıcısı” gibi göründüğünü belirtti. Depp’in, arkadaşı Jeff Beck’in yürüttüğü bu konser turnesine devam etmesi bekleniyor.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 6

BARINAĞI ZİYARET ETTİ

Karalama davasını kazanan Depp, aynı gün İngiltere’deki The Folly Doğal Yaşam Kurtarma Merkezi’ne gitti. Merkezi ziyaret eden ve hayvanlarla ilgilenen Depp’in fotoğrafını kurumda çalışanlar paylaştı.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 7

15 MİLYON TAZMİNAT ÖDEYECEK

Karalama davasını kaybeden Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 8

"O PARAYI ÖDEYEMEZ"

Ünlü talk show Today’e bağlanan Bredehoft'e Heard’ün bu parayı ödeyip ödemeyeceği sorulduğunda “Hayır, kesinlikle hayır” cevabını verdi.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 9

"JÜRİ DEPP'İN TARAFINI TUTTU"

Avukat, Heard’ün mahkemenin kararından hiç memnun olmadığını ve jürinin Depp’in tarafını tutuğunu dile getirdi. “Bugün yaşadığım hayal kırıklığını kelimelerle ifade etmem mümkün değil” diyen Heard, verilen kararın sadece kendisi için değil tüm kadınlar için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirmişti.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 10

"ÇAPRAZ SORGUDA İNANDIRICI DEĞİLDİ"

The Post‘un haberine, Heard’ün davayı kaybetmesinin birçok sebebi bulunuyor. Bunların başında, jürinin Heard’ün verdiği ifadelerin doğru olmadığına inandığı ve özellikle çapraz sorgudaki tavrının inandırıcı olmadığı geliyor.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 11

VERDİĞİ İFADELER DAVANIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Kaliforniyalı hakim Halim Dhanidina, Heard’ün güvenirliliğinin kendisine yöneltilen sorular esnasında sarsıldığını dile getirdi. Dhanidia’ya göre özellikle çapraz sorgu esnasında verdiği ifadelerin tutarsız olması davanın kaderini belirlemişti.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor - 12

DEPP'E ZARAR VERMEK İSTEDİ

Hakim aynı zamanda, Heard’ün Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğini öne sürdü. “Depp hakkında bilerek yalan söylüyordu çünkü onunla alıp veremediği bir şeyler vardı” ifadelerini kullanan Dhanidina, Heard’ün sırf Depp’e herhangi bir şekilde zarar vermek için bu yalanları ortaya attığını belirtti.

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