Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 10:39 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 11:14
Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazandı. Altı haftalık süreç boyunca ifade veren ve birbirleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunan çiftin dava süreci Depp’in 15 milyon dolar tazminat kazanmasıyla sona erdi. Mahkemeden zaferle ayrılan Depp, davanın kapanmasından bir gün sonra binlerce hayranına konser verdi.
İngiltere, Gateshead’te gitarist arkadaşı Jeff Beck ile sahneye çıkan Depp, dava sonrası ilk defa görüntülendi. Sage Arena’da binlerce hayranına konser veren 58 yaşındaki oyuncu, bir nevi zaferini kutlamış oldu.
Depp, sahnede mahkeme ile ilgili bir yorumda bulunmazken gitarist arkadaşı Beck, “Ne sonuç ama” ifadelerini kullandı.
İngiliz şarkıcı “Bu adamla beş yıl önce tanıştım ve o zamandan beri gülmeyi bırakmadık. Bir albüm de yaptık. Nasıl oldu bilmiyorum ama temmuz’da piyasaya çıkacak” diyerek Depp’in kariyerindeki bir sonraki hamlesini duyurmuş oldu.
Karalama davasını kazanan Depp, aynı gün İngiltere’deki The Folly Doğal Yaşam Kurtarma Merkezi’ne gitti. Merkezi ziyaret eden ve hayvanlarla ilgilenen Depp’in fotoğrafını kurumda çalışanlar paylaştı.
Karalama davasını kaybeden Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü talk show Today’e bağlanan Bredehoft'e Heard’ün bu parayı ödeyip ödemeyeceği sorulduğunda “Hayır, kesinlikle hayır” cevabını verdi.
Avukat, Heard’ün mahkemenin kararından hiç memnun olmadığını ve jürinin Depp’in tarafını tutuğunu dile getirdi. “Bugün yaşadığım hayal kırıklığını kelimelerle ifade etmem mümkün değil” diyen Heard, verilen kararın sadece kendisi için değil tüm kadınlar için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirmişti.
Kaliforniyalı hakim Halim Dhanidina, Heard’ün güvenirliliğinin kendisine yöneltilen sorular esnasında sarsıldığını dile getirdi. Dhanidia’ya göre özellikle çapraz sorgu esnasında verdiği ifadelerin tutarsız olması davanın kaderini belirlemişti.
Hakim aynı zamanda, Heard’ün Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğini öne sürdü. “Depp hakkında bilerek yalan söylüyordu çünkü onunla alıp veremediği bir şeyler vardı” ifadelerini kullanan Dhanidina, Heard’ün sırf Depp’e herhangi bir şekilde zarar vermek için bu yalanları ortaya attığını belirtti.