Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor

MÜZİĞE YÖNELİYOR

İngiliz şarkıcı “Bu adamla beş yıl önce tanıştım ve o zamandan beri gülmeyi bırakmadık. Bir albüm de yaptık. Nasıl oldu bilmiyorum ama temmuz’da piyasaya çıkacak” diyerek Depp’in kariyerindeki bir sonraki hamlesini duyurmuş oldu.