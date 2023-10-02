David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı
Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 24 yıllık evliliklerinin başarısının sırrını veren David Beckham, "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi.
Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da evlenen ve günümüze kadar mutlu bir evlilik sürdüren eski furbolcu David Beckham, mutluluğun sırrını paylaştı.
Bu evlilikten 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunan Inter Miami takımının sahibi David Beckham, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Victoria Beckham ile ilişkisine dair konuştu.