David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı

Konu, evlilik tavsiyesi olunca karşılıklı olarak taviz vermek gerektiğini söyleyen eski İngiliz futbol yıldızı, "Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir. Ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor" dedi.

Beckham ayrıca, "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" diye konuştu.