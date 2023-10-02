David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 24 yıllık evliliklerinin başarısının sırrını veren David Beckham, "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi.

David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı - 1

Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da evlenen ve günümüze kadar mutlu bir evlilik sürdüren eski furbolcu David Beckham, mutluluğun sırrını paylaştı. 

Bu evlilikten 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunan Inter Miami takımının sahibi David Beckham, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Victoria Beckham ile ilişkisine dair konuştu. 

N-LIFE HABERLERİ

David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı - 2

Konu, evlilik tavsiyesi olunca karşılıklı olarak taviz vermek gerektiğini söyleyen eski İngiliz futbol yıldızı, "Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir. Ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor" dedi. 

Beckham ayrıca, "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" diye konuştu.

David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı - 3

Ardından David Beckham, eşiyle gelecekte büyükanne ve büyükbaba olma konusunu konuştuklarını ve bu fikrin kendisini, Victoria Beckham'dan daha rahat hissettirdiğini belirtti.

Beckham, "Victoria'ya, 'Biliyorsun, bir noktada büyükanne olacaksın' dedim. O da 'Bana bu konuyu açma!' dedi" şeklinde konuştu.

David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı - 4

David Beckham'ın hayatını konu alan "Beckham" adlı belgesel ytakında dijital platformda yayınlanacak. Belgeselin kısa süre önce yayımlanan tanıtım fragmanında Victoria Beckham, David Beckham'la aşklarının ilk dönemlerinde ilişkilerini kamuoyunun gözünden uzak tutmalarının söylendiğini açıklıyor.

David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı - 5

Victoria Beckham tanıtımda, "Menajerim sürekli 'Bunu gizli tutmaya çalışmalısın' diyordu" diye anlatıyor ve ekliyor:

"Bu yüzden otoparklarda buluşurduk ve bu kulağa geldiği kadar rezilce değildi."

David Beckham 24 yıllık evliliğin sırrını açıkladı - 6
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