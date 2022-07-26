David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 11:49 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 11:55
David Beckham ve Victoria Beckham çifti Avrupa’nın güney kıyılarında tatile çıktı.
Fransa'nın ünlü tatil bölgesi Saint Tropez'de özel yatlarında tatil yapan Beckham ve oğlu Cruz gün batımına karşı jetski sürdü.
Çiftin en küçük çocukları Harper dürbünle denizi izlerken görüntülendi.
Victoria Beckham kırmızı pareosu ile kameralara yansıdı.
Cruz Beckham ve kız arkadaşı Tana Holding su sporlarına merak saldı.
İşte Beckham ailesinin Güney Fransa'daki yat tatilinden yansıyanlar...