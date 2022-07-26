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David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 11:49 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 11:55

Ünlü İngiliz futbolcu David Bekcham ve tasarımcı eşi Victoria Beckham, ailecek çıktıkları Saint Tropez tatilinde objektiflere takıldı. (Fotoğraflar: BACKGRID)

David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 1

ve çifti Avrupa’nın güney kıyılarında tatile çıktı.

David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 2

Fransa'nın ünlü tatil bölgesi Saint Tropez'de özel yatlarında tatil yapan Beckham ve oğlu Cruz gün batımına karşı jetski sürdü.

David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 3

Çiftin en küçük çocukları Harper dürbünle denizi izlerken görüntülendi.

David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 4

Victoria Beckham kırmızı pareosu ile kameralara yansıdı.

David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 5

Cruz Beckham ve kız arkadaşı Tana Holding su sporlarına merak saldı.

İşte Beckham ailesinin Güney Fransa'daki yat tatilinden yansıyanlar...

David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 6
David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 7
David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 8
David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 9
David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 10
David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 11
David Beckham ve Victoria Beckham Güney Fransa'da tatilde - 12

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