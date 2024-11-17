David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir
Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, kariyerine ve özel hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brooklyn "Her zaman genç bir baba olmak istemişimdir. Babamın çok genç olmasını seviyorum" dedi.
Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti.