David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, kariyerine ve özel hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brooklyn "Her zaman genç bir baba olmak istemişimdir. Babamın çok genç olmasını seviyorum" dedi.

David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir - 1

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir - 2

25 yaşındaki Brooklyn Beckham, gastronomi ve fotoğrafçılık ile ilgileniyor. Sosyal medya hesabında sık sık hobileriyle ilgili paylaşım yapan Beckham, kariyerine dair planlarını açıkladı.

Fotoğrafçılık ve aşçılık meslekleriyle anılan ve sosyal medyada pek çok kez sert bir şekilde eleştirilen Brooklyn, "Hiçbir zaman öylece oturup hiçbir şey yapmayan tembel bir insan olmadım" dedi.

David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir - 3

Grazia dergisine konuşan yıldız, "İsim yapmak istiyorum. Çocuklarımın büyüyüp, 'Babam bunu yaptı' demelerini istiyorum. Böyle olmasını isterim" dedi.

Brooklyn, eşi Nicola Peltz Beckham ne zaman çocuk sahibi olmaya hazırsa, kendisinin de çocuk sahibi olmaya hazır olduğunu söyledi. Yıldız "Her zaman genç bir baba olmak istemişimdir. Babamın genç olmasını seviyorum. O benim arkadaşım gibiydi" ifadelerini kullandı.

David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir - 4

Brooklyn, anne ve babası için "gelmiş geçmiş en iyi ebeveynler" ifadelerini kullandı.

David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir - 5

Ünlü çift, Brooklyn'i kucaklarına aldıklarında henüz 20'li yaşlarının başındaydılar. Çift daha sonra Romeo, Cruz ve Harper adında üç çocuk sahibi daha oldu.

Moda markası sahibi olan Victoria Beckam ve eski Real Madrid futbolcusu David Beckham 1997'de aşk yaşamaya başladı ve bir yıl sonra nişanlandı.

NEDEN FUTBOLCU OLMADI?

Öte yandan, 25 yaşındaki Brooklyn, neden babası gibi futbolcu olmadığını açıklamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER