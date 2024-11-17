David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn: Hep genç bir baba olmak istemişimdir

Ünlü çift, Brooklyn'i kucaklarına aldıklarında henüz 20'li yaşlarının başındaydılar. Çift daha sonra Romeo, Cruz ve Harper adında üç çocuk sahibi daha oldu.

Moda markası sahibi olan Victoria Beckam ve eski Real Madrid futbolcusu David Beckham 1997'de aşk yaşamaya başladı ve bir yıl sonra nişanlandı.

NEDEN FUTBOLCU OLMADI?

Öte yandan, 25 yaşındaki Brooklyn, neden babası gibi futbolcu olmadığını açıklamıştı.