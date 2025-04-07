David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış

VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞ

Ainsworth'ün tam olarak nerede bulunduğu ve nasıl öldüğü henüz açıklanmadı. 40 yaşında olduğu bilinen Craig, 2013'ten 2015'e kadar Londra'daki Holland Park'ta yaşadıkları dönemde Beckham çifti için çalıştı.

Ölümünden sadece birkaç gün önce, Beckham çiftinin eski korumasının Facebook'ta veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Gönderide şunlar yazıyordu:

"Elveda güzel insanlar. Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan var olur, hepsi bu. Çoğunuz için bu bir şok etkisi yaratacak, ancak pandemi, inşa ettiğim her şeyi mahvettiğinden beri son dört yıldır en büyük acıyı yaşıyorum ve arkadaşlarım ve meslektaşlarım olarak adlandırmaktan gurur duyduğum harika insanları kaybettim."