David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış

Efsane futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın eski koruması olan Craig Ainsworth İspanya'da ölü bulundu. Afganistan'da Kraliyet Deniz Piyadesi olarak görev yapan Ainsworth'ün veda mesajı ortaya çıktı.

David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış - 1

David Beckham ile Victoria Beckham'ın eski koruması olan Craig Ainsworth ölü bulundu. The Sun'ın haberine göre, eski Kraliyet Deniz Piyadesi olan Craig Ainsworth'un annesi, sosyal medyada oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış - 2

Ainsworth'ün annesi Sally, önce oğlunun kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Daha önce Afganistan'da görev yapan oğlunun travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığını belirten Sally, Facebook'ta veda mesajıı paylaştı.

Sally, oğlunun asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Huzur içinde yat Craig" notunu düştü.

David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış - 3

VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞ

Ainsworth'ün tam olarak nerede bulunduğu ve nasıl öldüğü henüz açıklanmadı. 40 yaşında olduğu bilinen Craig, 2013'ten 2015'e kadar Londra'daki Holland Park'ta yaşadıkları dönemde Beckham çifti için çalıştı.

Ölümünden sadece birkaç gün önce, Beckham çiftinin eski korumasının Facebook'ta veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Gönderide şunlar yazıyordu:

"Elveda güzel insanlar. Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan var olur, hepsi bu. Çoğunuz için bu bir şok etkisi yaratacak, ancak pandemi, inşa ettiğim her şeyi mahvettiğinden beri son dört yıldır en büyük acıyı yaşıyorum ve arkadaşlarım ve meslektaşlarım olarak adlandırmaktan gurur duyduğum harika insanları kaybettim."

David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış - 4

"ARTIK ÖZGÜRÜM"

Arkadaşlarından, akrabalarından ve "Kraliyet Deniz Piyadesi kardeşlerinden" özür dileyen Ainsworth "Lütfen kızmayın veya üzülmeyin, artık özgürüm. Sizler beni bunca zaman ayakta tutan ışıktınız, hepinize ne kadar minnettar olduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Saf bir kalple ve iyi niyetlerle yaşadım. Kesinlikle mükemmel bir insan değildim ama kesinlikle hayatımı yaşadım." ifadelerini kullandı.

Gönderide cenaze töreninden "Cenaze töreni istemiyorum. Kesinlikle. Vücudumu yakıp küllerini denize atın." sözleriyle bahsediliyor.

David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış - 5

2013 ile 2015 yılları arasında ünlü çiftin koruması olarak çalışan Ainsworth daha önce Johnny Depp, Jennifer Lawrence ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü isimlerle de çalıştı.

David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış - 6

Ainsworth, Beckham'ın Netflix belgeseli yayınlandıktan sonra sonra çift hakkında "David büyüleyiciydi. Victoria kendi halindeydi, çocuklarla ya da işte olurdu. İlgi odağı olmalarına rağmen çocukları iyi huylu. Bu düzeyde şöhrete sahip olmak ve aile birliğini sürdürmek için, bir şeyleri doğru yapıyor olmalılar" demişti.

David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış - 7

Craig, Afganistan'da Kraliyet Deniz Piyadesi olarak görev yaptı.

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