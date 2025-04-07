David Beckham'ın eski koruması ölü bulundu: Günler önce veda mesajı paylaşmış
Efsane futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın eski koruması olan Craig Ainsworth İspanya'da ölü bulundu. Afganistan'da Kraliyet Deniz Piyadesi olarak görev yapan Ainsworth'ün veda mesajı ortaya çıktı.
David Beckham ile Victoria Beckham'ın eski koruması olan Craig Ainsworth ölü bulundu. The Sun'ın haberine göre, eski Kraliyet Deniz Piyadesi olan Craig Ainsworth'un annesi, sosyal medyada oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.