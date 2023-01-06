Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' filminde rol alan Defne Samyeli, 1990’lı yıllara döndü. Samyeli, projede kendini canlandırdı.

Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü - 1

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' için geri sayım başladı.

Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü - 2

'Prestij Meselesi'nin kadrosunda, Özcan Deniz ve Haluk Levent ile birlikte çıktıkları ilk televizyon programının sunucusu olan Defne Samyeli’ye de yer verdi.

Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü - 3

Habertürk'ün haberine göre; Filmde kendisini canlandıran Defne Samyeli, 1990’lı yıllara döndü. Film setinde Kırmızıgül ile birlikte anılara yolculuk ettiklerini belirten Samyeli, kendisi için çok anlamlı bir rol olduğunu ve nostalji yaşadığını dile getirdi.

Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü - 4

3 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül,Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Defne Samyeli, Barış Murat Yağcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin yer alıyor.

Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü - 5

BABASINI CANLANDIRDI

Öte yandan filmde ilk defa kamera karşısına geçen Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı ilk yılları canlandırdı.

Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü - 6

BABASINA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Rolüne büyük bir titizlikle hazırlanan Mahmut Kırmızıgül, beden dilinden mimiklerine kadar adeta babasının kopyası oldu. Rolü için sekiz kilo veren, bıyık bırakan ve sıkı bir kampa giren Mahmut Kırmızıgül’ü görenler, babasıyla benzerliği karşısında gözlerine inanamadı.

Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü - 7

"BABAMA FARKLI BİR GÖZLE BAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Babasını canlandırmanın çok heyecan verici bir deneyim olduğunu aktaran 29 yaşındaki Kırmızıgül, "Ona farklı bir gözle bakmak zorunda kaldım. Oyuncu olmadığım için eğitim aldım ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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