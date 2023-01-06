Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü

Habertürk'ün haberine göre; Filmde kendisini canlandıran Defne Samyeli, 1990’lı yıllara döndü. Film setinde Kırmızıgül ile birlikte anılara yolculuk ettiklerini belirten Samyeli, kendisi için çok anlamlı bir rol olduğunu ve nostalji yaşadığını dile getirdi.