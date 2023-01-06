Defne Samyeli Prestij Meselesi ile 1990’lı yıllara döndü

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' için geri sayım başladı.
'Prestij Meselesi'nin kadrosunda, Özcan Deniz ve Haluk Levent ile birlikte çıktıkları ilk televizyon programının sunucusu olan Defne Samyeli’ye de yer verdi.
Habertürk'ün haberine göre; Filmde kendisini canlandıran Defne Samyeli, 1990’lı yıllara döndü. Film setinde Kırmızıgül ile birlikte anılara yolculuk ettiklerini belirten Samyeli, kendisi için çok anlamlı bir rol olduğunu ve nostalji yaşadığını dile getirdi.
3 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül,Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Defne Samyeli, Barış Murat Yağcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin yer alıyor.
Öte yandan filmde ilk defa kamera karşısına geçen Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı ilk yılları canlandırdı.
Rolüne büyük bir titizlikle hazırlanan Mahmut Kırmızıgül, beden dilinden mimiklerine kadar adeta babasının kopyası oldu. Rolü için sekiz kilo veren, bıyık bırakan ve sıkı bir kampa giren Mahmut Kırmızıgül’ü görenler, babasıyla benzerliği karşısında gözlerine inanamadı.
Babasını canlandırmanın çok heyecan verici bir deneyim olduğunu aktaran 29 yaşındaki Kırmızıgül, "Ona farklı bir gözle bakmak zorunda kaldım. Oyuncu olmadığım için eğitim aldım ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdim" ifadelerini kullanmıştı.