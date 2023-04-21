Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızımın darbedildiği doğru

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bir süredir Emircan Şahin ile birlikteydi.
Talu'nun sevgilisi tarafından şiddet gördüğü iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Defne Samyeli, iddiaları doğruladı.
Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darbedildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.
"Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez" diyen Samyeli, "Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Samyeli, sözlerini "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim" diye noktaladı.