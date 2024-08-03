Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm
Bir dönem komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli, eski aşkının Serenay Sarıkaya ile ilişkisi ortaya çıktığında “Konduramadım” demişti. Samyeli, konuk olduğu programda konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, 2018 yılında Cem Yılmaz’la aşk yaşamaya başlamış, ikilinini ilişkisi 1.5 yıl sürmüştü. O dönem Samyeli ile ilişkisi devam eden Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya’yla görüştüğü öne sürülmüştü. Defne Samyeli ise ihanet haberlerine sert tepki göstermişti.