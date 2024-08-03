Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm

Bir dönem komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli, eski aşkının Serenay Sarıkaya ile ilişkisi ortaya çıktığında “Konduramadım” demişti. Samyeli, konuk olduğu programda konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm - 1

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, 2018 yılında Cem Yılmaz’la aşk yaşamaya başlamış, ikilinini ilişkisi 1.5 yıl sürmüştü. O dönem Samyeli ile ilişkisi devam eden Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya’yla görüştüğü öne sürülmüştü. Defne Samyeli ise ihanet haberlerine sert tepki göstermişti.

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Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm - 2

Ancak Yılmaz ve Sarıkaya'nın aşkı ortaya çıktığında Samyeli “Hiç ihtimal vermedim ve konduramadım” demişti.

Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm - 3

Önceki gün Kaan Ölker’in programına konuk olan Defne Samyeli, o açıklamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm - 4

Defne Samyeli, “Oradan şunu öğrendim; konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün” dedi.

Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm - 5

Ünlü isim, “Eski sevgilinizle yeniden ilişki yaşar mısınız? Sizin için ex’ten next olur mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyor. O ilişkinin tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil.”

Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm - 6

Eski sevgililerinin yeni ilişkileriyle ilgili yapılan haberlerde adının geçmesinden rahatsızlık duyduğunu da söyleyen Samyeli, "Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum" ifadelerini kullandı.

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