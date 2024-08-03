Defne Samyeli'den "Konduramadım" itirafı: Meğer ben körmüşüm

Eski sevgililerinin yeni ilişkileriyle ilgili yapılan haberlerde adının geçmesinden rahatsızlık duyduğunu da söyleyen Samyeli, "Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum" ifadelerini kullandı.