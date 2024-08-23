"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı.

"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 1

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

N-LIFE HABERLERİ

"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 2

Çiftin neden boşanma kararı aldığına dair birçok haber yapıldı. Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı.

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 3

"BİRBİRLERİYLE NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI"

Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.

"Ben Affleck, Lopez'e değiştiğini artık farklı bir adam olduğunu söyledi ama bu çok kısa sürdü" ifadelerine yer veren kaynaklar, aktörün özel hayatını zamanla daha gizli tutmak istediğini ve Lopez'in şöhretiyle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.

"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 4

Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor.

Variety dergisinin haberine göre, çiftin resmi ayrılık tarihi 26 Nisan. Çift, 2022'de dünyaevine girmişti. İkili, 2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılıyordu.

"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 5

İkili, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak çift, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 6

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞIYDI"

Lopez, Zane Lowe’a verdiğ bir röportajda 17 sene önce Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulunmuştu.
2002 ile 2004 yılları arasında nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldıktan sonra bu albümden hiçbir şarkıyı sahnede söylemek bile istemediğini söyleyen Lopez “Ayrıldıktan sonra çok acı vericiydi” dedi.

Yıldız, “20 yıl önce o düğünü iptal ettik ve hayatımın en büyük kalp kırıklığını yaşadım. Açıkçası öleceğimi sandım” dedi.

"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 7
"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 8
"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 9
"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia - 10
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