"Değiştim" demiş! Jennifer Lopez-Ben Affleck ayrılığı hakkında iddia
Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı.
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu.
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.