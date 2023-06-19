Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e ailesinden duygusal mesajlar
Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine frontotemporal demans teşhisi konan Bruce Willis, hayranlarını üzmüştü. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncun kızları ve eşi, Babalar Günü'nde duygusal mesajlar yayınladı.
DEMANS TEŞHİSİ
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.