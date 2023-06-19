Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e ailesinden duygusal mesajlar

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine frontotemporal demans teşhisi konan Bruce Willis, hayranlarını üzmüştü. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncun kızları ve eşi, Babalar Günü'nde duygusal mesajlar yayınladı.

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e ailesinden duygusal mesajlar - 1

DEMANS TEŞHİSİ

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e ailesinden duygusal mesajlar - 2

Dün tüm dünyada Babalar Günü kutlandı.

Oyuncunun eşi, kızlar ve eski eşi Demi Moore sosyal medya hesaplarına duygusal paylaşımlarda bulundu.

Oyuncunun Demi Moore ile evliliğinden olan kızı Scout Willis "Bu inanılmaz adam benim babam olduğu için çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e ailesinden duygusal mesajlar - 3

Eşi Emma Hemming ise Willis'in kızını öptüğü kareyi paylaştı.

Hemming paylaşımında "Tanıdığım en iyi babanın Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e ailesinden duygusal mesajlar - 4

Yakın zamanda anne olan Rumer Willis babası için "Bugün kızımı tutan babamı görmek hayatım boyunca benim için çok değerli olacak. Nezaketi ve sevgisi öyle saf ve güzel ki. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım baba" ifadelerini kullandı.

Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e ailesinden duygusal mesajlar - 5

Willis'in eski eşi Demi Moore ise oyuncunun kızlarıyla birlikte olduğu karesini paylaşarak "Bana bu üç güzel kızı verdiğin için çok minnettarım" notunu düştü.

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