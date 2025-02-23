Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı

Son günlerde Fırtınam şarkısına çektiği kliple gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz ile Demet Akalın arasından tansiyon yükseldi. Son olarak Akalın, endisini Hadise ile kıyaslanmasına tepki gösterirken; Açıkgöz'ün de son konserinde yaptığı açıklamalar meslektaşına cevap olarak yorumlandı. İşte Hadise'nin o sözleri...

Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı - 1

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise, yeni şarkısı Fırtınam'a çektiği klip ile adından söz ettirdi. Hadise'nin klipteki tarzı ve danslarına yorum yağdı.

N-LIFE HABERLERİ

Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı - 2

"ÖRNEK ALMASI LAZIM"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Demet Akalın ile Hadise'yi kıyasladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!"

Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı - 3

"SANKİ 30 HİTİ VAR GİBİ KARŞIMA ÇIKARMAZLAR MI?"

Bu paylaşıma sessiz kalamayan Demet Akalın ise "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz. Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?" diye tepki gösterdi.

Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı - 4

Tüm bunların ardından Hadise Açıkgöz de kendisine yöneltilen eleştirilere sahneden yanıt verdi.

Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı - 5

"İSMİMLE KENDİNE REKLAM YAPANLARA CEVAP VERİYORUM"

Hadise'nin konserinde isim vermeden yaptığı "Sizi çekemeyenlere cevap veriyoruz. Haddini aşıyorsun! İsmimle kendine reklam yapanlara cevap veriyorum" açıklaması Demet Akalın'a gönderme olarak yorumlandı.

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