Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı

"SANKİ 30 HİTİ VAR GİBİ KARŞIMA ÇIKARMAZLAR MI?"

Bu paylaşıma sessiz kalamayan Demet Akalın ise "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz. Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?" diye tepki gösterdi.