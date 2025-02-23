Demet Akalın'a gönderme mi yaptı? Hadise'den "Haddini aşıyorsun" çıkışı
Son günlerde Fırtınam şarkısına çektiği kliple gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz ile Demet Akalın arasından tansiyon yükseldi. Son olarak Akalın, endisini Hadise ile kıyaslanmasına tepki gösterirken; Açıkgöz'ün de son konserinde yaptığı açıklamalar meslektaşına cevap olarak yorumlandı. İşte Hadise'nin o sözleri...
Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise, yeni şarkısı Fırtınam'a çektiği klip ile adından söz ettirdi. Hadise'nin klipteki tarzı ve danslarına yorum yağdı.