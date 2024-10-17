Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın el bileklerini kırdığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, talihsiz bir kaza geçirdi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, talihsiz bir kaza geçirdi.
10 yaşındaki Hira'nın iki el bileği kırıldı.
Akalın, Hira'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Şarkıcı "2 hafta önce ters köprü yaparken iki bileği de kırdık. Evet, yazılsın istemedi Hira. Arayan herkese teşekkürler. İyiyiz, alçıda kollarımız. Okula gidiyoruz. Kurban kesmedik. Onun yerine park yaptırıyorum onun adına... Rabbim tüm çocukları korusun..." notuyla açıklama yaptı.