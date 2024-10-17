Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın el bileklerini kırdığını açıkladı.

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı - 1

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, talihsiz bir kaza geçirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı - 2

10 yaşındaki Hira'nın iki el bileği kırıldı.

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı - 3

Akalın, Hira'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı - 4

Şarkıcı "2 hafta önce ters köprü yaparken iki bileği de kırdık. Evet, yazılsın istemedi Hira. Arayan herkese teşekkürler. İyiyiz, alçıda kollarımız. Okula gidiyoruz. Kurban kesmedik. Onun yerine park yaptırıyorum onun adına... Rabbim tüm çocukları korusun..." notuyla açıklama yaptı.

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