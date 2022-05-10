Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 10:20
Hamileliğinin altıncı ayına giren ve yakın zamanda 'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Demet Evgar, 'baby shower partisi' yerine Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştirdi.
Son dönemde oldukça popüler olan ve birçok anne adayının doğum öncesi düzenlediği baby shower partisi yerine geçmişi uzun yıllara dayanan bir ritüeli tercih eden Evgar’a arkadaş gurubu da eşlik etti.
41 yaşındaki Evgar ve arkadaşları, anneliğe geçiş kutlamasında yere oturarak, ellerinde çiçeklerle ‘Mavi’ bebek için dua edip şarkı söyledi.
Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi.
Öt yandan ritüele katılanlar, dans ve masallar eşliğinde Evgar'ın bebeği için güzel temennilerde bulundu.
İlk bebeğine hamile olan Evgar, kutlamada ritüellere uyarak göbeğine kınayla 'kalp’ ve ‘eli belinde’ motifleri çizdirdi.
Oyuncu, kutlamadan yansıyan kareleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.
Evgar, paylaşımını, "Analığı, yaratımı, Mavi ile kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notuyla paylaştı.
Evgar, geçtiğimiz mart ayında altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Evgar, kısa bir süre önce de eşi Babataş ile katıldığı bir törende hamilelik süreci hakkında açıklamalar yapmıştı.
Çok mutlu olduğunu belirten Evgar, "Hamilelik çok güzel geçiyor" demişti.