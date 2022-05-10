Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 10:20

Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan oyuncu Demet Evgar, 'baby shower partisi' yerine arkadaşlarıyla birlikte 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Evgar'ın evinin bahçesinde düzenlenen kutlamada dualar edildi ve Evgar'a hediyeler verildi.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 1

Hamileliğinin altıncı ayına giren ve yakın zamanda 'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu , 'baby shower partisi' yerine Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştirdi.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 2

Son dönemde oldukça popüler olan ve birçok anne adayının doğum öncesi düzenlediği baby shower partisi yerine geçmişi uzun yıllara dayanan bir ritüeli tercih eden Evgar’a arkadaş gurubu da eşlik etti.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 3

DUA ETTİLER, ŞARKI SÖYLEDİLER

41 yaşındaki Evgar ve arkadaşları, anneliğe geçiş kutlamasında yere oturarak, ellerinde çiçeklerle ‘Mavi’ bebek için dua edip şarkı söyledi.

Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 4

Öt yandan ritüele katılanlar, dans ve masallar eşliğinde Evgar'ın bebeği için güzel temennilerde bulundu.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 5

GÖBEĞİNE KINAYLA MOTİFLER ÇİZDİRDİ

İlk bebeğine hamile olan Evgar, kutlamada ritüellere uyarak göbeğine kınayla 'kalp’ ve ‘eli belinde’ motifleri çizdirdi.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 6

"ANALIĞI VE YARATIMI ONURLANDIRDIK"

Oyuncu, kutlamadan yansıyan kareleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Evgar, paylaşımını, "Analığı, yaratımı, Mavi ile kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notuyla paylaştı.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 7

Evgar, geçtiğimiz mart ayında altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Evgar, kısa bir süre önce de eşi Babataş ile katıldığı bir törende hamilelik süreci hakkında açıklamalar yapmıştı.

Çok mutlu olduğunu belirten Evgar, " çok güzel geçiyor" demişti.

Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 8
Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler - 9

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