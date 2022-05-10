Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlaması: Dua edip şarkı söylediler

Evgar, geçtiğimiz mart ayında altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Evgar, kısa bir süre önce de eşi Babataş ile katıldığı bir törende hamilelik süreci hakkında açıklamalar yapmıştı.

Çok mutlu olduğunu belirten Evgar, "Hamilelik çok güzel geçiyor" demişti.