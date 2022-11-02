Demet Evgar'dan annelik yorumu

Evgar, "Ben gayet iyiyim çünkü bütün günümü kızım Mavi ile geçiriyorum. Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte ve her günüm şükürle geçiyor" dedi.