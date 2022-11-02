Demet Evgar'dan annelik yorumu

Geçtiğimiz ağustos ayında bebek sahibi olan Demet Evgar, "Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti" yorumunda bulundu.

Demet Evgar'dan annelik yorumu - 1

Levent Babataş ile ilk bebeklerini kucaklarına alan ünlü oyuncu Demet Evgar, annelik hakkında konuştu.

Demet Evgar'dan annelik yorumu - 2

"MAVİ'DEN SONRA HAYATIMDA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Mavi adındaki kız bebeğini geçtiğimiz ağustos ayında kucağına alan Demet Evgar, önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte. Her günüm şükürle geçiyor" dedi.

Demet Evgar'dan annelik yorumu - 3

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Sarıyer'de gerçekleşen Cadılar Bayramı konseptli bir partiden çıkarken görüntülenen yıldız, annelik sonrası yaşadıklarını paylaştı.

Demet Evgar'dan annelik yorumu - 4

Evgar, "Ben gayet iyiyim çünkü bütün günümü kızım Mavi ile geçiriyorum. Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte ve her günüm şükürle geçiyor" dedi.

Demet Evgar'dan annelik yorumu - 5

Yıldız, "Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli. Mavi çok huzurlu bir çocuk. Hiçbir zorluk çekmiyorum. Her gün yeni bir deneyimle karşılaşıyorum. Mavi bana benziyor, gözleri de bana benziyor. Babayı da biraz andırıyor diyelim haydi" yorumunda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

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