Demet Evgar'dan annelik yorumu

Levent Babataş ile ilk bebeklerini kucaklarına alan ünlü oyuncu Demet Evgar, annelik hakkında konuştu.
Mavi adındaki kız bebeğini geçtiğimiz ağustos ayında kucağına alan Demet Evgar, önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte. Her günüm şükürle geçiyor" dedi.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Sarıyer'de gerçekleşen Cadılar Bayramı konseptli bir partiden çıkarken görüntülenen yıldız, annelik sonrası yaşadıklarını paylaştı.
Evgar, "Ben gayet iyiyim çünkü bütün günümü kızım Mavi ile geçiriyorum. Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte ve her günüm şükürle geçiyor" dedi.
Yıldız, "Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli. Mavi çok huzurlu bir çocuk. Hiçbir zorluk çekmiyorum. Her gün yeni bir deneyimle karşılaşıyorum. Mavi bana benziyor, gözleri de bana benziyor. Babayı da biraz andırıyor diyelim haydi" yorumunda bulundu.