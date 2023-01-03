Demet Özdemir: Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor

"BEKLETMEK, ERTELEMEK BANA İYİ GELMİYOR"

Kendisine yoğun set hayatı ve hep göz önünde olmanın dezavantajları sorulduğunda ise oyuncu “Evet, yorucu bir hayatım var. Hatta bazen kendi taleplerim bile olabiliyor bunlar. Dinlenmek yerine hep aktif olmak istiyorum, çünkü hayallerimin bir parçasıydı bu. Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor. O yüzden göz önünde olmak durumuna takılmadan işini iyi yapan, sevgi dolu insanlarla bir araya gelmek bana çok iyi hissettiriyor diyerek motive oluyorum" cevabını verdi.