Demet Özdemir: Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir, iki yıldır aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu.
Moda dergisi Instyle'ın bu ayki kapak yıldızı olan Özdemir, yoğun temposu ve evliliği hakkında konuştu.
Derginin Ocak sayısı için Erciyes’te objektif karşısına geçen Özdemir, soğuk havaya aldırış etmeden poz verdi.
Ünlü oyuncu verdiği röportajda “Soğukla mesleğim gereği aram oldukça iyi. Kondisyonum sağlam. Karı da çok severim, kim sevmez? İlk kar tanesini gördüğünde bile çocukça mutlu oluyor insan. Kar yağışı izlemeyi ve karda yürümeyi çok severim. Sadece kayak yapmakla ilgili biraz korktuğum için izlemeyi tercih ederim. Belki zamanla bu korkumun da üzerine gidebilirim. Tatil içinse bir seçim yapmak durumunda kalsam hem yaz hem kış diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Kendisine yoğun set hayatı ve hep göz önünde olmanın dezavantajları sorulduğunda ise oyuncu “Evet, yorucu bir hayatım var. Hatta bazen kendi taleplerim bile olabiliyor bunlar. Dinlenmek yerine hep aktif olmak istiyorum, çünkü hayallerimin bir parçasıydı bu. Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor. O yüzden göz önünde olmak durumuna takılmadan işini iyi yapan, sevgi dolu insanlarla bir araya gelmek bana çok iyi hissettiriyor diyerek motive oluyorum" cevabını verdi.
Kendisine alınan son hediyenin eşi Oğuzhan Koç'tan olduğunu söyleyen Özdemir, "Video çekmeyi çok seviyorum, an biriktirmeyi. Bu aralar eski video kayıtları izliyorum. Çok gerçek, yaşanmışlık hissi veriyor. Aynı duyguyu yakalayabileyim diye olacak ki eski bir makine aldı. Şimdi videoları onunla çekeceğim. Hediyeleşmeyi severiz" dedi.
Oyuncu favori “kırmızı halı görünümünü” için ise “Hepsi benim bebeklerim! Hepsinde çok emek var, hiçbiri için gerçekten birbirinden daha iyi diyemem. Hepsi çok özel, hepsi çok güzeldi ama heyecanım taze olduğu için 2022 Altın Kelebek’te giydiğim Maison Yeya tasarımı elbise diyebilirim" dedi.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çiftten Özdemir, son olarak hamilelik iddiası ile adından söz ettirmişti.Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından “Bebek” isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da “Size gelsin” notunu düşerek kalp emojisi koydu.
İzel’in bu paylaşımı akıllara “Demet hamile mi?” sorusunu akıllara getirdi. Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” paylaşımında bulunarak hamilelik iddialarını yalanladı.