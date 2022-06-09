Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu 'Dünyayla Benim Aramda'dan ilk kareler

İzleyenlerin kendi hayatlarından birçok duyguyu bulacağı ‘Dünyayla Benim Aramda’, içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor.