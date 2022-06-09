Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu 'Dünyayla Benim Aramda'dan ilk kareler

Haberler | 09.06.2022 - 11:34
Disney+ Kaçış dizisinin ardından bir yeni yerli orijinal dizisini daha açıklayarak fotoğrafları yayınlandı.
Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, Pınar Bulut’un kaleminin Hülya Gezer’in rejisiyle buluştuğu geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan ‘Dünyayla Benim Aramda’ kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.
İzleyenlerin kendi hayatlarından birçok duyguyu bulacağı ‘Dünyayla Benim Aramda’, içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor.
Seyircinin, ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerine ve ilişkiler üzerinden yaşadıkları büyük içsel değişimlere tanıklık edeceği dizi, yakında seyirciyle buluşacak.
İşte diğer kareler...