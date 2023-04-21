Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi

Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.
Demet Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentillerini güçlendirmişti. 28 Ağustos’ta nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özdemir, “Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimizde saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, sözlerine "Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk üzerine dedikodular beni çok üzüyor. Hiç birisi gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı" diyerek devam etti.
Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" demişti.