Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi

"NE ALDATMA, NE DE ŞİDDET GİBİ İDDİALAR DOĞRU"

Oyuncu, sözlerine "Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk üzerine dedikodular beni çok üzüyor. Hiç birisi gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı" diyerek devam etti.