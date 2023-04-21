Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti. Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikili, sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla, iddiaları doğruladı ve boşanacaklarını duyurdu. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Demet Özdemir yaptı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi - 1

Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.  İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi - 2

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Demet Özdemir’in Koç’un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasına katılmaması ise ayrılık söylentillerini güçlendirmişti.  28 Ağustos’ta nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi - 3

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özdemir, “Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimizde saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik" ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi - 4

"NE ALDATMA, NE DE ŞİDDET GİBİ İDDİALAR DOĞRU"

Oyuncu, sözlerine "Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk üzerine dedikodular beni çok üzüyor. Hiç birisi gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı" diyerek devam etti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık kararının ardından ilk açıklama Özdemir'den geldi - 5

Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER