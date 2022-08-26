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Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı

Haberler - ntv.com.tr | 26.08.2022 - 07:37 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 07:41

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı.

Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 1

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla kına gecesi yaptı.

Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 2

Sosyal medya hesabından kınasında ilk kareleri paylaşan Özdemir, kına yakılırken duygusal anlar yaşadı.

Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 3

Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncunun ağladığı anlar sosyal medydada gündem oldu.

İşte oyuncunun kınasından görüntüler...

Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 4
Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 5
Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 6
Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 7
Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 8

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPTI

Özdemir'in kınasından önce bekarlığa veda partisi düzenleyen Koç arkadaşlarıyla bir araya geldi. Koç'un yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler de partiye katılan isimler arasındaydı.

Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı - 9

BASKIN YAPTI

Partinin en büyük sürprizi ise şüphesiz  oldu. Oyuncu yüzünün basılı olduğu maskeleri giyen arkadaşlarıyla beraber eğlenceli bir poz verdi.

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