Demet Özdemir kına gecesinde duygusal anlar yaşadı

Haberler - ntv.com.tr | 26.08.2022 - 07:37 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 07:41
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla kına gecesi yaptı.
Sosyal medya hesabından kınasında ilk kareleri paylaşan Özdemir, kına yakılırken duygusal anlar yaşadı.
Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncunun ağladığı anlar sosyal medydada gündem oldu.
İşte oyuncunun kınasından görüntüler...
Özdemir'in kınasından önce bekarlığa veda partisi düzenleyen Koç arkadaşlarıyla bir araya geldi. Koç'un yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler de partiye katılan isimler arasındaydı.
Partinin en büyük sürprizi ise şüphesiz Demet Özdemir oldu. Oyuncu yüzünün basılı olduğu maskeleri giyen arkadaşlarıyla beraber eğlenceli bir poz verdi.