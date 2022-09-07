Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları

Haberler | 07.09.2022 - 07:58
Oyncu Demet Özdemir (30) ile oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç (37), 28 Ağustos’ta evlendi. Çift, Sarıyer'deki bir otelde pek çok ünlünün de katıldığı gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Özdemir ile Koç, balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Bikinili fotoğrafını da yayınlayan Özdemir'in paylaşımları yoğun ilgi gördü.
Özdemir, otomobille seyahat esnasında eşini çektiği görüntüleri de paylaştı.
Çift, temmuz ayında da Göcek'te ön balayı yapmıştı.
Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Çift, geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Aşıklar, 26 Ağustos'taki düğünlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iki gün erteleyerek, 28 Ağustos'ta evlendi.
Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.
Özdemir, gecenin ilerleyen saatlerindeki after party için de ayrı bir elbise tercih etti.
Çift, ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı. Düğünde Murat Boz ve Murat Dalkılıç, davetliler için sevilen şarkılarını seslendirdi.
Düğüne, çiftin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.
Oğuzhan Koç, eşine yaklaşık değeri 860 bin TL olan bir gerdanlık hediye etmişti.
İşte Özdemir ve Koç çiftinin balayından fotoğraflar...