Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları

DÜĞÜNDE NELER OLMUŞTU?

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Çift, geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Aşıklar, 26 Ağustos'taki düğünlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iki gün erteleyerek, 28 Ağustos'ta evlendi.

Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

Özdemir, gecenin ilerleyen saatlerindeki after party için de ayrı bir elbise tercih etti.