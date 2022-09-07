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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları

Haberler | 07.09.2022 - 07:58

Geçen ay nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç balayına çıktı. Yeni evli çift, tatillerinden görüntüleri sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 1

Oyncu  (30) ile oyuncu ve şarkıcı (37), 28 Ağustos’ta evlendi. Çift, Sarıyer'deki bir otelde pek çok ünlünün de katıldığı gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 2

Özdemir ile Koç, balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 3

Bikinili fotoğrafını da yayınlayan Özdemir'in paylaşımları yoğun ilgi gördü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 4

Özdemir, otomobille seyahat esnasında eşini çektiği görüntüleri de paylaştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 5

Çift, temmuz ayında da Göcek'te ön balayı yapmıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 6

DÜĞÜNDE NELER OLMUŞTU?

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Çift, geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Aşıklar, 26 Ağustos'taki düğünlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iki gün erteleyerek, 28 Ağustos'ta evlendi.

Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

Özdemir, gecenin ilerleyen saatlerindeki after party için de ayrı bir elbise tercih etti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 7

860 BİN TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

Çift, ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı. Düğünde Murat Boz ve Murat Dalkılıç, davetliler için sevilen şarkılarını seslendirdi.

Düğüne, çiftin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Oğuzhan Koç, eşine yaklaşık değeri 860 bin TL olan bir gerdanlık hediye etmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 8

İşte Özdemir ve Koç çiftinin balayından fotoğraflar...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 9
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 10
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - 11

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