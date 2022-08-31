Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım

Haberler - ntv.com.tr | 31.08.2022 - 08:16 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 08:20
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos'ta görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Sarıyer'de bir otelde evlenen çift, düğün sonrası ilk paylaşımlarını yaptı.
Özdemir, bu fotoğrafı paylaşarak "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar" notunu düştü.
Şarkıcı ise aynı ifadeyi düğün çekiminden bir fotoğrafla paylaştı.
Düğün, hava koşulları nedeniyle iki gün rötarlı olarak gerçekleşti.
Şarkıcı Murat Boz ve Murat Dalkılıç, çiftin düğününde sahneye çıkarak düet yaptı.
Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaptı.
Oyuncu, ikinci gelinlik olarak straplez kesim bir elbise tercih etti.
Koç'un sağdıçları eğlenceli bir grup pozu için bir araya geldi.
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