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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım

Haberler - ntv.com.tr | 31.08.2022 - 08:16 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 08:20

Geçtiğimiz günlerde evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 1

ve 28 Ağustos'ta görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 2

Sarıyer'de bir otelde evlenen çift, düğün sonrası ilk paylaşımlarını yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 3

Özdemir, bu fotoğrafı paylaşarak "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar" notunu düştü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 4

Şarkıcı ise aynı ifadeyi düğün çekiminden bir fotoğrafla paylaştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 5

Düğün, hava koşulları nedeniyle iki gün rötarlı olarak gerçekleşti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 6

Şarkıcı Murat Boz ve Murat Dalkılıç, çiftin düğününde sahneye çıkarak düet yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 7

Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 8

Oyuncu, ikinci gelinlik olarak straplez kesim bir elbise tercih etti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 9

Koç'un sağdıçları eğlenceli bir grup pozu için bir araya geldi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 10

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım - 11

İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak

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