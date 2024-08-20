Demet Özdemir'den havuz pozları

YENİ FİLM PROJELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, Demet Özdemir'in gelecek projeleri belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu, iki film projesinde yer alacak. Henüz adı netleşmeyen filmlerden biri dijital platformda yayınlanakcak.

Filmin senaristi “Aşk Taktikleri” serisini de yazan Pelin Karamehmetoğlu, yönetmeni ise Hülya Gezer olacak. Filmin çekimleri eylül ayında başlayacak.-