Demet Özdemir'den imaj denemesi: Belki bir gün (Ünlülerin değişimi)
Adım Farah, Çilek Kokusu ve Aşk Taktikleri gibi yapımlarla tanınan Demet Özdemir peruk taktı. Oyuncunun kısa saçlı hali sosyal medyada gündem oldu. Özdemir, imajını tazelemeyi düşünen tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Özdemir yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 33 yaşına bastı.