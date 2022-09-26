Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibinden sonra 'Aşk Perisi' klibinde de rol alan o sevimli çocuk büyüdü ve bir dizi oyuncusu oldu.