Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali

Demet Sağıroğlu'nun 90'lı yıllara damgasını vuran Arnavut Kaldırımı şarkısı, klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Klipte oynayan mavi gözlü küçük çocuk artık 30'lu yaşlarında. İşte Arnavut Kaldırımı klibinin küçük çocuğu Batuhan Aydar'ın son hali...

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 1

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarında yer edindi. Klipteki şapkalı küçük çocukda klibin unutulmazlarındandı.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 2

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' klibinden sonra 'Aşk Perisi' klibinde de rol alan o sevimli çocuk büyüdü ve bir dizi oyuncusu oldu.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 3

Klipte Demet Sağıroğlu ile başrolleri paylaşan Batuhan Aydar, artık 31 yaşında.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 4

9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Aydar, henüz 1 yaşındayken reklam filminde oynayarak başladığı kariyerini dizi oyunculuğuyla sürdürdü.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 5

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide rol aldı.

1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide boy gösterdi.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 6

2013 yılında "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 7

Tövbeler Olsun, Yalaza, Hayat Sevince Güzel, Ayşecik gibi yapımlarda da rol alan Aydar, en son Kuruluş Osman dizisinde rol aldı.

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 8
Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 9
Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali - 10

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