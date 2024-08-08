Demet Şener: Var mı daha güzeli?

"EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM"

Evlilik teklifi aldığı iddialarının ardından sessizliğini bozan ünlü isim, sevgilisiyle pozlarına düştüğü nota "O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep patylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.