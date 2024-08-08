Demet Şener: Var mı daha güzeli?
Eski model Demet Şener, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz haftalarda Tolga Arman ile evleneceği iddialarıyla gündeme gelen Demet Şener yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Tolga Arman ile evleneceği iddialarıyla gündeme gelen Demet Şener yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul manzaralı bir terastan paylaşım yapan Şener, İstanbul hashtag'ini ekleyerek "Var mı daha güzeli?" notunu düştü.
Evlilik teklifi aldığı iddialarının ardından sessizliğini bozan ünlü isim, sevgilisiyle pozlarına düştüğü nota "O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep patylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.