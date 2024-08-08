Demet Şener: Var mı daha güzeli?

Eski model Demet Şener, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Demet Şener: Var mı daha güzeli? - 1

Geçtiğimiz haftalarda Tolga Arman ile evleneceği iddialarıyla gündeme gelen Demet Şener yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Demet Şener: Var mı daha güzeli? - 2

İstanbul manzaralı bir terastan paylaşım yapan Şener, İstanbul hashtag'ini ekleyerek "Var mı daha güzeli?" notunu düştü.

Demet Şener: Var mı daha güzeli? - 3

"EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM"

Evlilik teklifi aldığı iddialarının ardından sessizliğini bozan ünlü isim, sevgilisiyle pozlarına düştüğü nota "O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep patylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.

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