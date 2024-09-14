Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine frontotemporal demans teşhisi konan Bruce Willis, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Willis'in eski eşi Demi Moore usta ismin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama - 2

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama - 3

USTA AKTÖRÜN SON DURUMU

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis'in sağlık durumunu eski eşi Demi Moore açıkladı.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama - 4

The Drew Barrymore Show'a konuk olan Demi Moore, Willis için "Verilenler göz önüne alındığında durumu stabil" ifadelerini kullandı.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama - 5

WILLIS'İ SIK SIK ZİYARET EDİYOR

Willis'i mümkün olduğunca sık görmeye çalıştığını belirterek, "Los Angeles'ta olduğumda her hafta oraya gidiyorum ve hepimizin paylaştığı zamana gerçekten değer veriyorum" dedi.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama - 6

EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir  araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.

Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.

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