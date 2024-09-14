Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında açıklama
Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine frontotemporal demans teşhisi konan Bruce Willis, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Willis'in eski eşi Demi Moore usta ismin son durumu hakkında açıklama yaptı.
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.