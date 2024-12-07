Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama

"KİMSENİN BAŞINA GELMESİNİ İSTEMEM"

62 yaşındaki oyuncu sözlerine "Bunu daha önce de paylaştım, ama bunu gerçekten çok içtenlikle söylüyorum, bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması çok önemli" diye devam etti.

"Yani açıkçası çok zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var" diyen usta oyuncu, böylesine zor bir durumdan bile güzel şeylerin çıkabileceğine inandığını söyledi.