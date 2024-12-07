Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama

KIZLARINDAN HİÇBİR ŞEYİ SAKLAMIYOR
Öte yandan Willis'in 46 yaşındaki eşi Emma Heming, geçtiğimiz haftalarda Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.
Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.
Bir terapist ile görüşen Heming, "Bu hastalık kronik, sürekli ilerliyor ve ölümcül" dedi. Ancak Heming çocuklarıyla bu hastalığın ölümcül tarafı hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.
"BRUCE BUNU İSTEMEZDİ"
"Tedavisi yok. Çocuklarım, babalarının iyi olmayacağını biliyor. Babaları iyileşmeyecek bu nedenle onları bu farkındalıkla yetiştiriyorum" diyen Willis'in eşi "Demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaştığımı, biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.
Emma Heming aynı zamanda Willis'in Demi Moore ile eviliğinden dünyaya gelen üç kızının üvey annesi.