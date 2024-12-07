Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama

Son olarak "The Substance" (Cevher) filmindeki rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 1

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, katıldığı bir programda eski eşi Bruce Willis hakkında konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 2

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 3

"OLDUKÇA STABİL"

CNN kanalına konuk olan Moore, Willis'in sağlık durumu hakkında "Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda her şey oldukça stabil" ifadelerini kullandı.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 4

"KİMSENİN BAŞINA GELMESİNİ İSTEMEM"

62 yaşındaki oyuncu sözlerine "Bunu daha önce de paylaştım, ama bunu gerçekten çok içtenlikle söylüyorum, bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması çok önemli" diye devam etti.

"Yani açıkçası çok zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var" diyen usta oyuncu, böylesine zor bir durumdan bile güzel şeylerin çıkabileceğine inandığını söyledi.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 5

EŞLERİ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.

Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir  araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.

Birlikteliklerinden üç kızı olan eski eşler Demi Moore ve Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 6

KIZLARINDAN HİÇBİR ŞEYİ SAKLAMIYOR

Öte yandan Willis'in 46 yaşındaki eşi Emma Heming, geçtiğimiz haftalarda Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.

Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Bir terapist ile görüşen Heming, "Bu hastalık kronik, sürekli ilerliyor ve ölümcül" dedi. Ancak Heming çocuklarıyla bu hastalığın ölümcül tarafı hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

"BRUCE BUNU İSTEMEZDİ"

"Tedavisi yok. Çocuklarım, babalarının iyi olmayacağını biliyor. Babaları iyileşmeyecek bu nedenle onları bu farkındalıkla yetiştiriyorum" diyen Willis'in eşi "Demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaştığımı, biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Emma Heming aynı zamanda Willis'in Demi Moore ile eviliğinden dünyaya gelen üç kızının üvey annesi.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 7

FİLMİ NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Demi Moore'un yeni filmi "The Substance" son dönemin en çok konuşulan filmlerinden. Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan filmi izleyenler, sinema salonlarını terk etti. Daily Mail'in haberine göre, gerilim türündeki film, bazı sinemaseverleri içerdiği vahşet sahneleri nedeniyle oldukça zorladı.

Filmdeki sahnelerin, seyircilerde "travma etkisi yarattığı" ve seyircilerin üçte birinin sinema salonunu terk etmesine neden olduğu belirtildi.

"ÇOK FAZLA KAN VE VAHŞET VAR"

Filmdeki "tüyler ürpertici" sahneler, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Bazı seyirciler, filmi akıllarından çıkaramadıklarını söylerken bazıları hasta gibi hissettiklerini söyledi.

Film hakkında "Çok fazla kan ve vahşet var", "Bayılacakmış gibi hissettim", "Filmin sonuna doğru en az 20 kişi salonu terk etti. Çok acımasızdı" ve "Çoğu kişi filmi yüzünü elleriyle kapatarak izledi" gibi yorumlar yapıldı.

Demi Moore'dan Bruce Willis'in sağlık durumuna dair açıklama - 8

CEVHER FİLMİ NE ANLATIYOR?

The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.

50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.

Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolünü paylaştığı The Substance filminin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Coralie Fargeat oturuyor. The Substance, Demi Moore'un Cannes'da gösterilen ilk filmi oldu.

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