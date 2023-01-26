Demir Kadın: Neslican filminin galası yapıldı

"MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Oyuncu Mesut Akusta da Neslican Tay'ın mücadelesiyle büyük bir örnek olduğunu vurgulayarak, yaşama sevincini, inancını ve inadını bu filmle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.



Akusta, "Bir babanın başına gelebilecek en kötü şey bu. Umarım kimseler yaşamaz ama Neslican öyle bir mücadele göstermiş ki. Hem sporcu, hem dediğim gibi yaşama sevinci ve inadı... İnanılmaz bir yaratık yani gerçekten. Hastalıkları yaşayan insanların yaşama sevincinin olması lazım. Bu film de onlar için bir umut olsun, mücadelelerini bırakmasınlar. Her zaman mücadele etsinler. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Hayat güzel, yaşamak güzel. Biz bu hayata ölmek için gelmiyoruz, yaşamak için geliyoruz. Bu hastalıklar olacak, belki bin tane sıkıntı olacak ama bunlarla mücadele etmek zorundayız" dedi.