Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında "Altsoya karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saydı.
Geçen Mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.