Deniz Akkaya hakkındaki iddiaları yalanladı: İtibar suikasti yapılıyor

"TEDAVİ OLMASI GEREKEN KİŞİ BABADIR"

Akkaya "Yani kısaca; Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır. Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız, biz hukukun yolundan ayrılmayız. Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak, mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik. Keza biz de servis etmedik bunlar gibi...

Geçen günlerde benimle ilgili hapis kararı çıkarttığını iddia etti karşı tarafın usulsüz işlere imza atan avukatı... Gelin görün ki benim elime ulaşmamış bir mahkeme evrakı yok. Kendi kendilerine mahkeme yapmışlar karar vermişler. Öyle şey olur mu arkadaşlar? İtiraz ettik, itirazımız kabul gördü" dedi.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

Deniz Akkaya sözlerini "Biz bu davada velayet konusunu önümüze aldık fakat bu kadın hukuki olarak hiçbir başarı sergileyemedi için benim ünlü bir kadın üzerim olmadan itibar suikasti yapılıyor kendisi ile ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağız gereken yapılacaktır. Keza daha önce kızımın fotoğraflarını benden izinsiz kullandığı için yine şikayet etmiştim bu kez şikayetimiz çok daha ağır olacak. Verdiğim bilgilerin hiçbirinde hatalı ve eksik yoktur" diyerek tamamladı.