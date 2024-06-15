Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı

Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarının ardından 16 yaşındaki kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. Akkaya'nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı - 1

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı. Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındı. Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullanmıştı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

N-LIFE HABERLERİ

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı - 2

VELAYET DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Efe Önbilgin, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 29 Mayıs’ta dava açtı. Açıklanan kararda Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi.  Ara kararda, geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

"ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ VERMEDİM"

Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı - 3

BABASI TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu anın görüntüsünü avukat Şeyda Yıldırım yayınladı.

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı - 4

"AYŞE'NİN YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ"

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum.. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe’nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.”

DAHA FAZLA GÖSTER