Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası

VELAYET DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Efe Önbilgin, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 29 Mayıs’ta dava açtı. Açıklanan kararda Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi. Ara kararda, geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

"ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ VERMEDİM"

Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" ifadelerini kullandı. Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, daha sonra babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.