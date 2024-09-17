Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası

Eski manken Deniz Akkaya, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası - 1

Geçen mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına karşı suçundan hapsi talep edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası - 2

Deniz Akkaya'nın ‘altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı.

İçinde demir termos bulunan çanta silah sayıldı
Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.'nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya'nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti.

Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası - 3

4 AY 27 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak ‘altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası - 4

NE OLMUŞTU?

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı.

Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

KORUMA ALTINA ALINDI

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alındı. Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullanmıştı.

Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası - 5

VELAYET DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Efe Önbilgin, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için 29 Mayıs’ta dava açtı. Açıklanan kararda Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi.  Ara kararda, geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

"ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ VERMEDİM"

Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" ifadelerini kullandı. Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, daha sonra babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı.

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