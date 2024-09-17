Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası
Eski manken Deniz Akkaya, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına karşı suçundan hapsi talep edilmişti.