Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi)
"Kaçak Gelinler", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Teşkilat" gibi yapımlarla tanınan Deniz Baysal yeni rolü için imaj değiştirdi. imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
2019 yılından bu yana Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Deniz Baysal, imaj değişikliğine gitti.