Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi)

"Kaçak Gelinler", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Teşkilat" gibi yapımlarla tanınan Deniz Baysal yeni rolü için imaj değiştirdi. imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 1

2019 yılından bu yana Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Deniz Baysal, imaj değişikliğine gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 2

Ünlü oyuncu, yeni dizisi için sarışın oldu.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 3

Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 4

"BAMBAŞKA BİRİ"

Saçlarını kestiren ve rengini değiştiren ünlü oyuncu, yeni imajını "Şimdi gel de gör beni bambaşka biri" notuyla paylaştı.

Şahinkaya'nın uzun yıllardır aşk yaşadığı Emre Yusufi de sevgilisine "Hanımı yeniledik. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" yorumunu yaptı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 5

Başrollerini Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı Düğüm dizisiyle adından söz ettiren Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 6

"GERİ DÖNDÜM!"

Ünlü oyuncu sarı saçlarından vazgeçti!

Korel yeni imajını  "Çünkü ağustos 7’sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet I’m back" notuyla paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 7

Son olarak bir süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin ile çıktığı İtalya tatiliyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 8

Saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajını "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notuyla paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 9

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat için hazırlıkları sürüyor. Takımın yıldız oyuncularından Melissa Vargas yeni imajıyla gündeme geldi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 10

Vargas sosyal medya hesabından saçlarında yaptığı değişikliği paylaştı. Vargas, saçlarını tamamen sarıya boyattı.

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları’nda madalya için mücadele edecek. Organizasyon 27 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubun’da mücadele eden Filenin Sultanları ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda karşısında oynayacak.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 11

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde imaj değişikiğine gitmişti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 12

Deniz "Tatil kafası" notuyla yeni saç stilini takipçileriyle paylaştı. 

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 13

Ancak oyuncu "Biten sevdalar" diyerek eski haline döndüğünü duyurdu.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 14

Ünlü oyuncu Özgü Namal yeni rolü için imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 15

İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filminde rol almaya hazırlanan oyuncu saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı.

Özgü Namal'ı görenler tanıyamadı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 16

İki sezon boyunca Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Reşat Ademoğlu karakterine hayat veren Barış Falay, dizi biter bitmez imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 17

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizideki karakteri için uzattığı sakallarına veda eden ünlü oyuncu, şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 18

Güneşi Beklerken, Kalp Yarası, Yaşam Koçu ve Yok Artık! 2 gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 19

Bir proje için imaj değiştiren 33 yaşındaki yıldızın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 20

"Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi projelerde rol alan son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 21

"YAZ KAFASI"

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını söylerken bazıları da doğal halinin daha iyi göründüğünü belirtti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 22

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 23

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 24

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 25

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 26

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 27

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 28

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 29

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 30

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 31

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 32

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 33

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 34

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 35

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 36

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 37

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 38

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 39

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 40

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 41

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 42

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 43

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 44

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 45

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 46

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 47

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 48

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 49

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 50

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 51

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 52

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 53

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 54

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 55

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 56

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 57

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 58

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 59

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 60

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 61

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 62

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 63

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 64

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 65

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 66

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 67

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 68

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 69

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 70

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 71

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 72

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 73

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 74

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 75

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 76

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 77

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 78

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 79

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 80

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 81

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 82

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 83

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 84

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 85

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 86

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 87

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 88

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 89

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 90

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 91

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 92

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 93

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 94

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 95

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 96

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 97

Büşra Pekin

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 98

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 99

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 100

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 101

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 102

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 103

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 104
Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 105

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 106
Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 107

FIRAT TANIŞ

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NEJAT İŞLER

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Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 111

DEMET EVGAR

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Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 113

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

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HALİT ERGENÇ

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BENSU SORAL

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MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



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ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

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ŞÜKRAN OVALI

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Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 122

MUSTAFA SANDAL

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EDİS

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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BERGÜZAR KOREL

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Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

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GONCA VUSLATERİ

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HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 135

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 136

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 137

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 138

ELÇİN SANGU

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 139

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 140

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 141

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 142

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 143

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 144

MURAT BOZ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 145

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 146

SILA

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 147

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 148

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 149

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 150

FAHRİYE EVCEN

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 151

HADİSE

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 152

ÖZCAN DENİZ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 153

ALMEDA ABAZİ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 154

ESRA EROL

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 155

ŞEYMA SUBAŞI

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 156

TARKAN

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 157

SEZEN AKSU

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 158

EBRU GÜNDEŞ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 159

BİRCE AKALAY

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 160

SİBEL CAN

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 161

PNAR ALTUĞ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 162

DENİZ AKKAYA

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 163

GÜLŞEN

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 164

EBRU ŞALLI

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 165

AYŞECAN TATARİ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 166

AJDA PEKKAN

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 167

SEDA SAYAN

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 168

ÇAĞLA ŞIKEL

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 169

HANDE YENER

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 170

GİZEM HATİPOĞLU

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 171

CEYDA ATEŞ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 172

DENİZ BAYSAL

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 173

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 174

GÖKÇE BAHADIR

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 175

EMİNA SANDAL

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 176

İREM SAK

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 177

PETEK DİNÇÖZ

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 178

TUĞBA ÖZAY

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 179

TUVANA TÜRKAY

Deniz Baysal sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 180

HANDE ATAİZİ

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