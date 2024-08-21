Deniz Uğur: Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler
Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, basın toplantısı düzenleyerek ünlü sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun, "Bu süreçten sonra acaba evde de bir tartışma yaşanmış olup bir kazaya sebebiyet vermiş olabilir mi oğlunuz Poyraz?" şeklindeki sorusuna, "Ben bunu nereden bilebilirim? Şu anki sağlık durumunu da bilmiyorum ki. Niye kaçırıyorlar? Hangi cüretle, Nilüfer kim? Ben aşağılamak için söylemiyorum. Ünlü bir sanatçı biliyoruz. Ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşe Nazlı kim hiçbir yasal bağlantısı yok. Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un Avukatı Feyza Altun, Uğur'un 15 yaşındaki oğluna ulaşamadığına ve çocuğun Uğur'la görüştürülmediğine yönelik iddialarda bulunmuştu.
Altun, çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Deniz Uğur, bugün yaşananlarla ilgili Beyoğlu'nda basın toplantısı düzenledi.
Olay sonrasında yaşadıklarını anlatan Deniz Uğur, avukatı Feyza Altun'a haber gönderilerek "Alabiliyorsanız, alın" mesajı iletildiğini, polisin de oğluna henüz ulaşamadığını ve Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu ile iletişim kurma çabalarının karşılıksız kaldığını iddia etti. Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında 'Çocuk kaçırma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.