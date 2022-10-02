Deniz Uğur oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı

Eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunan ve kızının velayetini 2 ay süreyle alan Deniz Uğur, babasıyla yaşayan oğlu Poyraz için de endişe duyduğunu söyledi.

Deniz Uğur oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı - 1

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızı Mina’ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet vermişti.

Deniz Uğur oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı - 2

"ENDİŞE TAŞIMAKTAYIM"

Oğlu Poyraz’ın hala babasıyla yaşadığını belirten Uğur, sosyal medya hesabından oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı.

Uğur paylaşımında oğlunun okuduğu okula gönderdiği maili paylaştı. Mail’de “Halihazırda babası ile kalmakta olan oğlumun fiziksel ve psikolojik sağlığı ile ilgili endişe taşımaktayım” ifadeleri yer alıyor.

Deniz Uğur oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı - 3

Mail’de “Baba tarafından oğlumla iletişim kurmam engellendiğinden, kendisinden haber alamamaktayım” diyen oyuncu, çocuklarının yakından gözlemlenmesi üzerine okul yetkililerine çağrıda bulundu.

Deniz Uğur oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı - 4

Deniz Uğur velayetleri babalarında olan çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemeye gitmişti. Mahkeme, 13 yaşındaki Mina'nın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi ancak ikilinin diğer çocukları Poyraz'ın velayeti Reha Muhtar’da kaldı.

N-LIFE HABERLERİ

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