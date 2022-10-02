Deniz Uğur oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı

Deniz Uğur velayetleri babalarında olan çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemeye gitmişti. Mahkeme, 13 yaşındaki Mina'nın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi ancak ikilinin diğer çocukları Poyraz'ın velayeti Reha Muhtar’da kaldı.