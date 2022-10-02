Deniz Uğur oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızı Mina’ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet vermişti.
Oğlu Poyraz’ın hala babasıyla yaşadığını belirten Uğur, sosyal medya hesabından oğlu için de endişe duyduğunu paylaştı.
Uğur paylaşımında oğlunun okuduğu okula gönderdiği maili paylaştı. Mail’de “Halihazırda babası ile kalmakta olan oğlumun fiziksel ve psikolojik sağlığı ile ilgili endişe taşımaktayım” ifadeleri yer alıyor.
Mail’de “Baba tarafından oğlumla iletişim kurmam engellendiğinden, kendisinden haber alamamaktayım” diyen oyuncu, çocuklarının yakından gözlemlenmesi üzerine okul yetkililerine çağrıda bulundu.
Deniz Uğur velayetleri babalarında olan çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemeye gitmişti. Mahkeme, 13 yaşındaki Mina'nın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi ancak ikilinin diğer çocukları Poyraz'ın velayeti Reha Muhtar’da kaldı.