Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum

Hollanda'da doğup büyüyen, ailesi aslen Hataylı olan ünlü müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde Hatay'a gitti. Depremde çok sayıda akrabasını kaybeden ünlü isim, bölgede dolaşırken büyükannesinin tabaklarını buldu.

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay olmuştu.

Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ve hem Hollanda'da hem de Türkiye'de çok tanınan bir müzisyen olan Karsu Dönmez de 6 Şubat depremlerinde çok sayıda akrabasını kaybetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum - 2

FELAKETİN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE HATAY'A GELDİ

Depremin ilk gününden itibaren yardımlar toplayan Karsu, felaketin birinci yıl dönümünde Hatay'a geldi.

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum - 3

MÜZİK OKULU KURUYOR

Kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açmaya hazırlanan Karsu Dönmez, anma törenlerine de katıldı.

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum - 4

"ANILARIMDA YEMEKLERİNİ HALA GÖRÜYORUM"

Ünlü isim, depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Yıkılan evin arsasında büyükannesinin kırılmış tabakların parçalarını gören Karsu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum."

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum - 5

Karsu Dönmez'in büyükannesi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan birkaç gün sonra hayata veda etmişti.

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum - 6

"BU BENİM ÖDEVİM"

Deprem sonrası NTV'de özel yayına telefon bağlantısıyla katılan Karsu, kayıplarını gözyaşları içinde anlatmış ve "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna'yı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül'ü, eşini ve üç kızını, Meral Teyzemi kaybettik. 89 yaşındaki ninemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, 'Hijyen setleri ve para lazım' dedi. 'Ne olur bizi unutma, unutma, unutma' dedi. Kesinlikle Türkiye'yi, Hatay'ı, büyün afet bölgelerini unutturmayacağım. Söz veriyorum. Unutturmayacağım, benim ödevim artık bu" demişti.

Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum - 7

KAYBETTİĞİ KUZENİNİN ARDINDAN SÖYLEDİ

Öte yandan Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortak yayın yapılmıştı. 89 milyon euro bağış toplanan gecede Karsu Dönmez de Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirmişti.

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlatmıştı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söylemişti.

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