Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum
Hollanda'da doğup büyüyen, ailesi aslen Hataylı olan ünlü müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde Hatay'a gitti. Depremde çok sayıda akrabasını kaybeden ünlü isim, bölgede dolaşırken büyükannesinin tabaklarını buldu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay olmuştu.
Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ve hem Hollanda'da hem de Türkiye'de çok tanınan bir müzisyen olan Karsu Dönmez de 6 Şubat depremlerinde çok sayıda akrabasını kaybetmişti.