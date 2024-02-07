Depremin birinci yıl dönümünde Hatay'ı ziyarete gelen Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum

KAYBETTİĞİ KUZENİNİN ARDINDAN SÖYLEDİ

Öte yandan Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortak yayın yapılmıştı. 89 milyon euro bağış toplanan gecede Karsu Dönmez de Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirmişti.

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlatmıştı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söylemişti.