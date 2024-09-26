Depresyon tedavisi gören ünlü oyuncu Hayden Panettiere sosyal medya üzerinden isyan etti

Bir süredir psikolojik tedavi gören ABD'li şarkıcı Hayden Panettiere, alkol bağımlısı olduğu yönünde çıkan haberler hakkında sessizliğini bozdu.

Depresyon tedavisi gören ünlü oyuncu Hayden Panettiere sosyal medya üzerinden isyan etti - 1

35 yaşındaki ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 2023 yılında kalp büyümesi adı verilen bir kardiyolojik hastalık yüzünden kardeşini kaybetmişti. Talihsiz olay sonrası depresyona giren ve bir süredir psikolojik destek alan yıldız, alkol bağımlısı olduğu yönündeki iddialar hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Depresyon tedavisi gören ünlü oyuncu Hayden Panettiere sosyal medya üzerinden isyan etti - 2

''ZAMANA İHTİYACIM VAR''

Söze, ''Keder, herkeste farklı görünebilir'' diyerek başlayan Hayden Panettiere, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"İlaç kullanıp kullanmamam kimseyi ilgilendirmez. Bu, benimle doktorum arasında olan bir şey. Ayrıca bence buradaki gerçek sorun benim ruh sağlığımın gidişatı değil, sosyal medyanın toksikliği. Daha önce de söylediğim gibi, kendimi yeniden var etmem için biraz daha zamana ihtiyacım var. Daha yavaş ya da peltek konuşuyor olmam, alkolik olduğum anlamına gelmez. Sadece biraz yorgunum.''

Depresyon tedavisi gören ünlü oyuncu Hayden Panettiere sosyal medya üzerinden isyan etti - 3

2014 yılında kızı Kaya'yı doğurduktan sonra bir süre psikolojik destek almak zorunda kalan ünlü oyuncu, depresyon sürecinin uzaması sonucunda Utah'taki bir tedavi merkezine yatırılmıştı.

2023 yılında kardeşinin vefatının ardından iyileşme süreci gerileyen ABD'li yıldız, izole olmanın ruhuna iyi geldiğini ve bu süreçte kendisine destek olanlara minnettar olduğunun da altını çizdi. 

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