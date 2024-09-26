Depresyon tedavisi gören ünlü oyuncu Hayden Panettiere sosyal medya üzerinden isyan etti
Bir süredir psikolojik tedavi gören ABD'li şarkıcı Hayden Panettiere, alkol bağımlısı olduğu yönünde çıkan haberler hakkında sessizliğini bozdu.
35 yaşındaki ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 2023 yılında kalp büyümesi adı verilen bir kardiyolojik hastalık yüzünden kardeşini kaybetmişti. Talihsiz olay sonrası depresyona giren ve bir süredir psikolojik destek alan yıldız, alkol bağımlısı olduğu yönündeki iddialar hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.