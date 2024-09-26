Depresyon tedavisi gören ünlü oyuncu Hayden Panettiere sosyal medya üzerinden isyan etti

''ZAMANA İHTİYACIM VAR''

Söze, ''Keder, herkeste farklı görünebilir'' diyerek başlayan Hayden Panettiere, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"İlaç kullanıp kullanmamam kimseyi ilgilendirmez. Bu, benimle doktorum arasında olan bir şey. Ayrıca bence buradaki gerçek sorun benim ruh sağlığımın gidişatı değil, sosyal medyanın toksikliği. Daha önce de söylediğim gibi, kendimi yeniden var etmem için biraz daha zamana ihtiyacım var. Daha yavaş ya da peltek konuşuyor olmam, alkolik olduğum anlamına gelmez. Sadece biraz yorgunum.''