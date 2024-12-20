Derya Uluğ'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
"Esmerin Adı Oya", "Kanunlar Gibi", "Okyanus", "Canavar" ve "Yansıma" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ imaj yeniledi. Ünlü şarkıcıya "Dişi Kanarya" ve "Gerçek bir Fenerbahçeli" gibi yorumlar yapıldı. Uluğ, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri..
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti. Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ yeni imajını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.