Diane Keaton'dan Woody Allen'la olan filmlerine savunma: Gurur duyuyorum

Son yıllarda, üvey kızı Dylan Farrow tarafından Woody Allen'a yöneltilen ve Allen'ın reddettiği cinsel istismar iddiaları, pek çok ünlü ismin Allen'la arasına mesafe koymasına ve onunla çalışmayı bırakmasına yol açmıştı.
Allen ile daha önce birçok filmde birlikte rol alan Diane Keaton, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda; Woody Allen hakkındaki iddiaların onunla birlikte yaptıkları işi gölgede bıraktığını düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi.
"Hayır, hiç de değil" diyen Keaton, "Gurur duyuyorum. Çok büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Tüm kariyerini düşünmesi ve aklından çıkmayan bir film seçmesi istenen ünlü isim, Allen'la ilk ortak çalışması olan "Play it Again, Sam"i seçti.
Keaton, "İlk Woody Allen filmi. İşte o. O filmdeydim, repliklerim vardı. Gerçekten çok şaşırmıştım" dedi.
Keaton ile Allen; "Play it Again Sam" (1972), "Sleeper" (1973), "Love and Death" (1975), "Annie Hall" (1977), "Manhattan" (1979), "Radyo Günleri" (Radio Days,1987) ve "Manhattan Murder Mystery" (1993) gibi birçok filmde rol aldı.
Woody Allen, Nancy Meyers ve Goldie Hawn gibi sanatçılarla uzun süre devam eden işbirliklerinin ilk görüşte aşk duygusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da yanıtlayan Keaton, "Hayır, bu kaygı. Endişeleniyorsun. Eğer yönetmen ya da birlikte rol aldığınız kişi muhteşem biriyse, endişelenirsiniz. "Bu bununla nasıl yarışacak? Yapabilir miyim? Ah, Tanrım" dedi.
Ünlü isim, sözlerine; "Her şey kolaylaşana kadar biraz endişelenirsiniz. Eminim hemen hemen herkes böyle hissetmiştir. Goldie ve Bette'le özellikle bir filmimiz (The First Wives Club) ilginçti. O filmde her zaman biraz endişeli ve kaygılı hissettiğimi hatırlıyorum" diye devam etti.