Diddy'nin avukatları davanın kontrolünü "ele geçirmeye" çalışıyor
ABD'de federal savcılar, "seks ticareti, adam kaçırma ve rüşvetle" suçlanan rapçi Sean Combs'un avukatlarının davacıların kimlikleri de dahil olmak üzere delillerin erken açıklanmasını talep etme çabasını eleştirdi. Savcılar, bu girişimin davayı tahrif etme niyeti taşıdığını ve tanık güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Combs, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve hakkında açılan davalar, 5 Mayıs 2025'te görülecek.
ABD'de federal savcılar, "seks ticareti, adam kaçırma ve rüşvetle" suçlanan "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs'un avukatlarının, bir yargıçtan davacıların kimlikleri de dahil olmak üzere delillerin erken açıklanmasını talep ederek davanın kontrolünü "ele geçirmeye" çalıştığını söyledi.
Savcılar, en az 15 yıl hapis cezası alması beklenen Combs'un davayı tahrif etme yönündeki girişimlerine karşı uyarıda bulundu.