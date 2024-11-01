Diddy'nin avukatları davanın kontrolünü "ele geçirmeye" çalışıyor

Savunma avukatları, ayrıca davacıların avukatlarının davaya ilişkin medyaya konuşmasının yasaklanmasını talep ediyor ve hükümetin medyaya yaptığı sızıntıların Combs'un adil yargılanma şansını tehdit ettiğini öne sürüyor.



Savcılar, avukatların taleplerinin "davanın bu erken aşamasında hükümetin kanıtlarını kısıtlamak ve sanığın davalarına yanıt verebilmesi için cezai yargılamanın kontrolünü ele geçirmek için anlaşılması kolay örtülü bir girişim" olduğunu belirterek Combs'un talebinin özellikle tanık güvenliği için risk oluşturduğunu dile getirdi.