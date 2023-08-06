Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var

Ünlü model Didem Soydan, bir Youtube kanalına konuk oldu. Eski bir sevgilisine hala aşık olduğunu ancak aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söyledi. Soydan'ın açıklaması akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo'yu getirdi.

Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var - 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, Melis İşiten'in youtube programına katıldı.

Eski bir aşkından bahseden Didem Soydan'ın eski aşkından bahsetmesi ve aşık odluğu kişinin evli olduğunu söylemesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var - 2

"HER İLİŞKİMİ ONUNLA KIYASLIYORUM"

Ünlü model, "Aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hala aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi" dedi.

Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var - 3

Takipçileri sosyal medyada Soydan’ın bahsettiği kişinin bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo olduğunu iddia etti.

Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var - 4

AĞLA ŞİMDİ SONSUZA KADAR

Soydan'ın açıklamaları sonrası Can Bonomo'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından "Ağla şimdi sonsuza kadar" şarkısını paylaştı.

2018 yılından nikah masasına oturduğu Öykü Karayel ile mutlu bir evliliği olan Bonomo'nun Roman adında bir oğlu bulunuyor.

Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var - 5

"SANKİ ÇOCUKLARI VAR"

Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel de kardeşi ve eniştesinin fotoğrafını paylaştı ve “Bunların sanki çocukları var” notunu düştü.

Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var - 6

"KÖTÜ AYRILMADIK"

Didem Soydan ve Can Bonomo, 2014-2016 yılları arasında aşk yaşamış hatta evleneceklerini Instagram üzerinden duyurmuştu. Fakat sonra ikili beraberliklerinden vazgeçmişti.

Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var - 7

Bonomo, ayrılığın ardından “Didem’le güzel bir ilişkimiz vardı. Hedeflediğimiz evlilik durumuna varamadık. Onu çok seviyorum. Bu dünyada en saygı duyduğum insanlardan biri. Umarım hayatlarımız böyle daha iyi olur” demişti.

Didem Soydan ise “Saygısız, kötü bir şekilde ayrılmadık… Can'ı o kadar seviyorum ki hâlâ, hakkında kötü bir şey söyleyemem zaten. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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