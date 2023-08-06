Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var

Bonomo, ayrılığın ardından “Didem’le güzel bir ilişkimiz vardı. Hedeflediğimiz evlilik durumuna varamadık. Onu çok seviyorum. Bu dünyada en saygı duyduğum insanlardan biri. Umarım hayatlarımız böyle daha iyi olur” demişti.



Didem Soydan ise “Saygısız, kötü bir şekilde ayrılmadık… Can'ı o kadar seviyorum ki hâlâ, hakkında kötü bir şey söyleyemem zaten. Onun da bana karşı aynı duyguları hissettiğini biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.