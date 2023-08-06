Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Hala aşığım, ailesi var
Ünlü model Didem Soydan, bir Youtube kanalına konuk oldu. Eski bir sevgilisine hala aşık olduğunu ancak aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söyledi. Soydan'ın açıklaması akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo'yu getirdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan, Melis İşiten'in youtube programına katıldı.
Eski bir aşkından bahseden Didem Soydan'ın eski aşkından bahsetmesi ve aşık odluğu kişinin evli olduğunu söylemesi dikkat çekti.