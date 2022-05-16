Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 12:59 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 13:01

Bu yıl 75.si düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin onur konuğu oyuncu ve model Dilan Çiçek Deniz oldu. Etkinliğe Kylie Minogue ve DJ Peggy Gou ev sahipliği yapacak.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor - 1

, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek özel etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor - 2

Başarılı oyuncu, "Cannesa gidiyor olmaktan çok mutluyum" diyen oyuncu geçtimiz yıl da Cannes Film Festivali'ne katılmıştı. 

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor - 3

KYLIE MINOGUE VE DJ PEGGY GOU EV SAHİBİ OLACAK

19 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte, pop müzik dünyasının efsane ismi Kylie Minogue ve Güney Kore'nin dünya çapında ünlü DJ’i Peggy Gou de olacak.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor - 4

Deniz, "Kylie Minogue ile tanışmak heyecan verici, Peggy Gou ise uzun zamandan beri severek takip ettiğim bir DJ. Eminim her yıl olduğu gibi bu yıl da çok ses getirecek bir etkinlik olacak” dedi.

Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor - 5
Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor - 6

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