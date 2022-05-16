Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak gidiyor

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 12:59 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 13:01
Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek özel etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.
Başarılı oyuncu, "Cannes’a gidiyor olmaktan çok mutluyum" diyen oyuncu geçtimiz yıl da Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.
19 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte, pop müzik dünyasının efsane ismi Kylie Minogue ve Güney Kore'nin dünya çapında ünlü DJ’i Peggy Gou de olacak.
Deniz, "Kylie Minogue ile tanışmak heyecan verici, Peggy Gou ise uzun zamandan beri severek takip ettiğim bir DJ. Eminim her yıl olduğu gibi bu yıl da çok ses getirecek bir etkinlik olacak” dedi.