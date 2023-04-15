Dilan Çiçek Deniz depremzede çocuklarla buluştu

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise de geçtiğimiz günlerde UNICEF ile birlikte Hatay, Orhanlı'ya giderek depremzede çocuklarla bir araya gelmişti.

Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan Hadise, hem yardım malzemelerini dağıtmış hem de çocuklarla oyun oynamıştı.