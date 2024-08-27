Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta
Bir süredir Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, Milos tatilinden kareler paylaştı.
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi
Yunanistan'ın Milos Adası'na giden Deniz, tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.
Deniz'in tatil kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Dilan Çiçek Deniz'in Milos paylaşımları.....