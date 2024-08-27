Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta

Bir süredir Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, Milos tatilinden kareler paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 1

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 2

Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 3

Yunanistan'ın Milos Adası'na giden Deniz, tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 4

Deniz'in tatil kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in Milos paylaşımları.....

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 5
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 6
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 7
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 8
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 9
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 10
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Milos'ta - 11
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