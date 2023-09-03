Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum katıldı. İkili kırmızı halıdaki görünümleriyle beğeni topladı.
"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali geçtiğimiz hafta başladı. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için filmler kıyasıya yarışırken kırmızı halıda da ünlü isimlerin şık görünümleri yaşıyor.