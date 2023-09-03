Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum katıldı. İkili kırmızı halıdaki görünümleriyle beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 1

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali geçtiğimiz hafta başladı. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için filmler kıyasıya yarışırken kırmızı halıda da ünlü isimlerin şık görünümleri yaşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 2

30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen film festivaline Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum katıldı.

Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 3

Boran Kuzum kırmızı halıda Giorgio Armani imzalı bir takım elbise giydi.

Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 4

Dilan Çiçek Deniz ise ip askılı ve transparan detaylı bir elbise ile kırmızı halıda boy gösterdi.

İşte Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'un Venedik Film Festivali kırmızı halısından görüntüleri...

Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 5
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 6

İtalyan bir güzellik markasının davetlisi olan ikili, şık stilleiryle kırmızı halının en dikkat çeken isimleri oldu.

Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 7
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde - 8
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