Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum Venedik Film Festivali'nde

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali geçtiğimiz hafta başladı. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için filmler kıyasıya yarışırken kırmızı halıda da ünlü isimlerin şık görünümleri yaşıyor.