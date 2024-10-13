Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı

6 yıl aranın ardından düzenlenecek olan Victoria's Secret Fashion Show için geri sayım başladı. Merakla beklenen defilenin pembe halısında Türkiye’den yürüyen tek kişi olacak olan Dilan Çiçek Deniz, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 1

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı.

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 2

6 yıl sonra ilk kez düzenlenecek olan konik Victoria's Secret defilesi için geri sayım başladı.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 3

TÜRKİYE'DEN GİDEN TEK İSİM

15 Ekim'de düzenlenecek olan Victoria’s Secret Fashion Show'un pembe halısında Türkiye’den yürüyen tek kişi oyuncu Dilan Çiçek Deniz olacak.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 4

Markanın özel davetlisi olan Deniz, pembe halı geçidinden sonra şovu, dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izleyecek.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 5

NEW YORK'A GİTTİ

Ünlü isim, Türkiye saati ile 15 Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan gece saat 02.00’de gerçekleşecek Victoria's Secret Fashion Show için New York'a gitti.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 6

Dilan Çiçek Deniz, Victoria's Secret Fashion Show heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 7

"BU TATLI SÜRPRİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

New York'a giden Dilan Çiçek Deniz, otel restoranından kendisi için yapılan sürpriz tatlıyı paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 8

Ünlü isim, paylaşımına "Görünüşe göre artık yenilebilirim. Bu tatlı sürpriz için teşekkür ederim" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret Fashion Show heyecanı - 9

Öte yandan 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, Güney Afrikalı şarkıcı Tyla ve K-Pop idolü Lisa; "Victoria's Secret Fashion Show"da sahne alacak.

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