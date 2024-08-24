Dilan Çıtak "Tatlıses" soyadını kaldırdı
İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen kızı şarkıcı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor. Ünlü sanatçının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını kaldırdı.
Şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı.
Ardından babasının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde açıklamalar yapmıştı.