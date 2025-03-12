Dilan Çıtak'tan ayrılık iddialarına yanıt
Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak ve eşi Levent Dörter'in sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar kafaları karıştırmıştı. Çıtak, ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuştu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.
Babası İbrahim Tatlıses ile sorunlarla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak bu kez ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve 3 yıldır evli olan ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şaşırtmıştı.